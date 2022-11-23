策略師：美元賣壓不會持續 金價短期內恐跌破1,700美元

澳新銀行 (ANZ) 大宗商品策略師 Daniel Hynes 與 Soni Kumari 表示，美國通膨低於預期，提升聯準會 (Fed) 提前結束激進升息週期的希望，促使美元走軟，金價回升。不過，這種情況恐難持續，金價短期內預期將重拾跌勢，跌破每盎司 1,700 美元。

策略師指出，從技術面來看，近期美元遭受拋售後跌勢有所突破，但未能突破每盎司 1,800 美元阻力價位。因此，預計金價在短期恐怕將重拾跌勢，跌破每盎司 1,700 美元。

金價近期的上漲，主因來自於美國 10 月通膨數據低於市場預期，但是，策略師認為，市場對最新通膨數據的反應過大，因為目前通膨率仍然高達近 7.7%，遠遠高出央行目標的 2%。另外，10 月的月增幅度仍有 0.4%。

策略師認為，Fed 官員的任何鷹派言論，都可能再度扭轉金價近期漲勢。儘管地緣政治風險持續存在，金價穩定在每盎司 1,620 美元附近有望減緩賣壓。但是，在利率上升情勢下，投資人很難大幅增持 ETF。

策略師也提到，在 Fed 鷹派態度觸頂前，短期內任何反彈都將觸發獲利了結，而不是上出現新的買盤，並且這樣的情況將至少持續至 2023 年第一季。

英國研究公司 Metals Focus 分析師也表示，儘管金價在 11 月大幅上漲，但由於 Fed 的貨幣政策預料仍將極度緊縮，明年金價預估將下跌 10%，並在第四季觸底，落至每盎司 1,500 美元左右的 4 年來新低。