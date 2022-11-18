分析師：明年金價將下跌10% 銀價跌17%

英國研究公司 Metals Focus 分析師在報告中表示，儘管金、銀價在 11 月大幅上漲，但由於美聯準會 (Fed) 的貨幣政策預料仍將極度緊縮，貴金屬明年將面臨艱難處境。

該報告預估，明年金價將下跌 10%，並在第四季觸底，落至每盎司 1,500 美元左右的 4 年來新低。

分析師對白銀的前景更為悲觀，預計明年銀價將下跌 17%，同樣在第四季觸底，落至約每盎司 16.50 美元。報告指出，儘管基本面強勁，但預計白銀將因黃金溢出效應而受打擊。

分析師也表示，Fed 的貨幣政策及其對美元和債券殖利率的影響，將繼續成為明年黃金和白銀的最大阻力。

分析師在報告中表示：「美國經濟無疑會走弱，但由於美國失業率處在歷史低點，且勞動力市場吃緊，我們認為政府仍將保持鷹派態度，這將無可避免地給資產價格帶來壓力。」

儘管預期金銀價將在 2023 年掙扎，但分析師表示，他們仍然認為這兩樣貴金屬在投資人的投資組合中發揮著重要作用。分析師也表示，他們預計金、銀的表現將優於美股和債券市場。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略主管 Bart Melek 也曾表示，儘管金價在過去兩週大幅反彈，創下 3 個月來新高，並接近每盎司 1,800 美元價位。但該券商認為，金價跌勢未結束，明年第一季將跌破每盎司 1,600 美元。

但是，報告也表示，儘管今年底前金價漲勢恐將消退，但近期金價上漲仍顯現出一旦 Fed 政策轉向，金價上漲潛力巨大。