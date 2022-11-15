專家：基本面出現轉變 金價上看1,800美元

瑞士鑄金商 MKS PAMP 金屬策略主管 Nicky Shiels 表示，近期金價上漲可能顯示長期基本面出現轉變，尤其是投資者對美聯準會 (Fed) 貨幣政策轉向的預期，儘管當局仍將在 2023 年初持續升息，但升息幅度有望放緩。專家認為，金價有望挑戰 1,800 美元關卡。

外界目前抱持通膨觸頂與 Fed 轉鴿的希望，根據芝商所 (CME)FedWatch Tool 顯示，市場預期 Fed 下月將升息 2 碼 (50 個基點)。

Shiels 指出，聯準會放緩升息，並且金價突破壓力位，將會是黃金多頭重要訊號。金價在上週漲 5.5%，創下 2020 年 4 月以來最大單週漲幅，有望支撐金價持續上看每盎司 1,800 美元關卡。

Shiels 也說，美元指數、美債殖利率從高點下滑也都將支撐金價，特別是散戶以及機構投資人所持有的黃金部位明顯較低，有望為黃金帶來更多順風。目前股市基金經理人所持有黃金部位僅約為 0.5%，遠低於 2011 年的高點 1.5%。

另外，Shiels 說道，美國政局的變化也將對金價帶來推升。隨著期中選舉結束，共和黨有望主導眾議院，財政擔憂可能開始上升，美國債務的風險升高，因為在今年 Fed 大幅升息後，利率已較過往水準高很多。

在美國貨幣政策有望轉向的影響下，瑞銀投資銀行貴金屬策略師 Joni Teves 則預期，金價至 2023 年底有望升至每盎司 1,900 美元。