〈房產〉台北市平均屋齡最老！30年以上中古屋交易松山區居冠

不動產資訊平台資料統計，台北市平均屋齡達 36 年，高居全台六都之冠。房仲業者統計發現，今年第二季台北市屋齡在 30 年以上的中古屋交易占比高達 56.3%，另外，進一步觀察各區表現可以發現，目前松山區 30 年以上中古屋交易占比最高、達 79%，其後分別是士林區的 76%、信義區的 65%、大安區的 63%。

對此，東森房屋研究中心葉沛堯經理表示，目前北市精華區新建案的房價基本站穩三位數，預算相對有限的民眾大多會選擇屋齡較高的中古屋，一來可以用更友好的價格擁有北市門牌，二來也有機會等到都更或危老重建，坐享資產增值的紅利。

葉沛堯指出，目前北市屋齡 30 年以上中古屋熱銷的區域主要可以分為兩類，一類是松山區、信義區、大安區等「蛋黃中的蛋黃」，這類區域位於台北最核心的黃金地段，由於區域發展較早，土地開發幾近飽和，素地取得不易，為數不多的新建案開價已經站穩三位數，普通受薪階級確實很難負擔。

也因此，大部分購屋民眾會優先考慮屋齡較高、房價更親民的中古屋。另一類是像士林、北投這種目前建設話題相對豐沛的房市熱區，伴隨北士科的建設，各大建商大舉進場獵地，不少嗅覺敏銳的置產民眾、企業都會趕在都更到來之前超前部署，購買中古屋坐等增值，

對於北市 30 年以上中古屋交易最熱絡的松山區，東森房屋敦北加盟店店東詹合勇指出，松山區是台北最精華的區域之一，區內生活機能成熟，商業活絡，近年來新推案的數量相當有限，預售屋的開價基本都在每坪 130 萬元以上，在比價效應下，區內中古屋的性價比 (CP 值) 更加突出，因此成為眾多購屋民眾心目中的首選。

目前松山區以單價落在 90-100 萬元左右的中古華廈最為熱銷，購屋總價則普遍落在 3000-4500 萬元左右，大部分買方都是有剛性需求的自住客，父母長輩多數也會給予一定的經濟支持。

詹合勇指出，雖然中古屋的價格很有吸引力，但購屋民眾在入手中古屋前仍有兩大注意事項不得不慎，第一，中古屋屋齡較高，銀行的核貸成數普遍不如新成屋，因此購屋民眾需要準備較多的自備款。第二，中古屋屋況相對複雜，壁癌、漏水等情況難免存在，民眾入手後往往還需要花費一筆不小的裝潢費用。