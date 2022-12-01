〈台股盤前〉鮑爾轉鴿+中國封控鬆綁 目標突破盤整攻萬五大關

美國聯準會主席鮑爾 30 日暗示 12 月升息腳步放緩，帶動美股四大指數大漲，台指期夜盤也大漲超過兩百點，加上中國逐步解封利多，台股今 (1) 日可望突破盤整，上攻萬五關卡。

美股四大指數中，道瓊指數上漲 2.18% 收 34589.7 點，那指上漲 4.41% 收 11468 點，標普 500 指數上漲 3.09% 收 4080.1 點，費半上漲 5.85% 收 2826.8 點。台指期夜盤則大漲 213 點至 15015 點，率先站上萬五大關。

聯準會主席鮑爾表示，緊縮貨幣政策方面已取得進展，可能最快在 12 月放緩升息升息步伐，但同時強調未來還會持續升息，利率會保持在限制性區間一段時間，才能戰勝通膨。

鮑爾在前月利率會議時便曾提及，除了通膨數據以外，勞動市場也是衡量升息進度的關鍵，當時就業市場仍強勁。如今，美國 11 月「小非農」的 ADP 就業報告僅增加 12.7 萬人，低於市場預期，分析師指出，這暗示緊縮政策已影響勞動市場，可解讀為市場利多。

中國封控也開始逐步鬆綁，蘋果最大 iPhone 工廠所在地中國鄭州解除為期 5 天的封控措施，激勵蘋果大漲近 5%，而中概股持續走強，小鵬汽車 更狂飆 46.88%。

國內新聞方面，三星近期公布 2022 年供應鏈名單，京東方、阿爾卑斯電氣、日東電工、羅姆遭踢出名單，中國光學大廠舜宇光學則逐漸成為關鍵供應廠商，台廠有友達、群創等四家，PCB 廠志超則遭剔除。

印度塔塔集團 (Tata Group) 正與電子代工大廠緯創談判進行收購事宜，塔塔集團擬斥資 400-500 億盧比 (約新台幣 151-190 億元) 收購緯創在印度 Karunadu 的工廠，不過，緯創 30 日不予回應。

手機晶片大廠聯發科繼日前發布最新一代旗艦晶片天璣 9200 系列後，天璣 8200 系列也即將問世，持續深耕中階市場，甚至被外界認為有機會與高通 (QCOM-US)Snapdragon 8 Gen1 直球對決。