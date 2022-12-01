〈台股盤前要聞〉三星供應鏈名單出爐、印商擬收購緯創印度廠 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，三星已發布 2022 年供應鏈名單，京東方、阿爾卑斯電氣、日東電工、羅姆遭踢出名單，台 PCB 廠志超也遭剔除；印度塔塔集團 (Tata Group) 傳正與電子代工大廠緯創 (3231-TW) 談判，有意收購緯創在印度 Karunadu 的工廠。以下是今 (1) 日必看重要財經新聞。

三星供應鏈名單出爐 除名京東方、台廠一家遭剔除

據南韓媒體 The Elec 近日報導指出，三星已發布 2022 年供應鏈名單，京東方、阿爾卑斯電氣、日東電工、羅姆遭踢出名單，中國光學大廠舜宇光學則逐漸成為關鍵供應廠商，台廠有友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 等四家，PCB 廠志超 (8213-TW) 則遭剔除。閱讀全文...

印度廠傳塔塔集團擬出資 190 億元收購 緯創不予回應

外媒報導，印度塔塔集團 (Tata Group) 正與電子代工大廠緯創 (3231-TW) 談判進行收購事宜，塔塔集團擬斥資 400-500 億盧比 (約新台幣 151-190 億元) 收購緯創在印度 Karunadu 的工廠，對此，緯創 30 日不予回應。閱讀全文...

談巴菲特大買台積電 劉德音：獨具慧眼

對於股神巴菲特旗下波克夏海瑟威買進台積電美國存託憑證 (ADR)(TSM-US)，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 董事長劉德音昨 (30) 日首度回應表示，「獨具慧眼」。閱讀全文...

第一金掛保證明年一定配息 配息率約 6 成

第一金 (2892-TW) 副總李淑玲昨 (30) 日表示，金控明年仍會繼續配發股利，其中現金股息配息率約 6 成，以今年前 10 月累計每股稅後純益 (EPS)1.34 元計算，每股約可配發 0.804 元的現金股息。此外，實際配發金額仍需考量明年的放款對於資本的耗用才能拍板定案。閱讀全文...

聯發科天璣 8200 明亮相 對決高通搶中階市場

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 繼日前發布最新一代旗艦晶片天璣 9200 系列後，預計將在今 (1) 日推出天璣 8200 系列，持續深耕中階市場，甚至被外界認為有機會與高通 (QCOM-US)Snapdragon 8 Gen1 直球對決。閱讀全文...

新台幣連 2 天站上 30 字頭 創 2.5 個月新高

熱錢匯入買股加上出口商月底拋匯，帶動新台幣匯率連續 2 天站上 30 字頭，新台幣兌美元匯率昨 (30) 日升值 5 分，收在 30.902 元，創逾 2 個半月來新高，台北與元太外匯市場交易量合計共 15.09 億美元。閱讀全文...

鈺創營運報喜 打入 WiFi 7 與車用供應鏈

鈺創 (5351-TW) 營運報喜，董事長盧超群昨 (30) 日表示，晶圓級 RPC DRAM 已獲汽車客戶 ADAS 系統導入，DDR4 也正式打入 WiFi 7 供應鏈，獲主晶片大廠採用。閱讀全文...

聯嘉兩動能帶勁 明年營收目標成長 3 成

車用 LED 廠聯嘉 (6288-TW) 昨 (30) 日召開法說會，總經理黃昉鈺指出，明年 4-5 款新車訂單可望開始量產，加上密西根廠產能逐步拉升，兩動能帶動下，目標明年營收增加 3 成、獲利同步成長。閱讀全文...



