分析師：特斯拉前景仍璀璨 只怕推特鬧劇攪局

馬斯克 (Elon Musk) 在推特上的言論常常影響特斯拉 (TSLA-US) 股價，但事實證明，馬斯克收購推特對特斯拉股價的影響之大，即使是特斯拉多頭也難以撼動。

Wedbush 分析師 Dan Ives 將特斯拉股票評為「優於市場表現」，目標價 250 美元。他在周三 (23 日) 報告中堅定看好特斯拉未來幾年的成長前景，但也認為，收購推特帶來的陰霾會持續影響特斯拉股價，直到馬斯克找到能令投資人安心的方法。本月初 Ives 以「擔憂推特」為由，將特斯拉自其「最佳選擇」中剔除。

Ives 寫道，推特戲碼天天上演，馬斯克也努力扭轉這陷入困境的社交平台，但由於全球都在關注推特的公關問題，且馬斯克推特內容也常惹爭議，抑制廣告商的支出。

他說：「馬斯克帶來的關鍵人物風險是特斯拉股價的真正威脅，且這一點沒有減弱。」推特和特斯拉沒有立即回應置評請求。

特斯拉周三大漲 7.82%，收每股 183.20 美元，遠優於大盤。同日花旗分析師 Itay Michaeli 將該股評級自「買出」調升至「續抱」。特斯拉股價自 10 月中旬 (馬斯克即將完成推特收購交易) 以來已下跌約 45%。

Ives 認為，投資人對推特有三大擔憂：首先，擔心馬斯克拋售更多特斯拉股以填補推特的財務漏洞。再者，經營推特鬧出的紛爭可能損傷馬斯克個人形象，從而影響特斯拉品牌形象。最後，馬斯克可能分身乏術，其注意力自特斯拉轉移至推特公司上。

Ives 形容，市場動能令人沮喪，因為投資人認為馬斯克事實上每天都在挖洞，讓推特在困境中越陷越深。

他指出，特斯拉的需求和整體產能正在改善，儘管宏觀背景不穩，仍有可能達到 2023 年交付 200 萬輛車的目標。

他寫道：「推特懸而未決的風險確實令特斯拉股價承壓，馬斯克必須在未來數周或一個月內向投資人保證，這場推特鬧劇不會干擾特斯拉長期的成長前景。」