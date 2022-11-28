〈財報〉拼多多上季營收、獲利超預期 盤前股價飆逾14%

中國電商拼多多周一（28 日）美股盤前公布第三季財報，受惠中國新冠疫情封鎖措施，讓消費者轉向線上購物，推升營收大增逾 6 成、獲利也表現亮眼，雙雙遠超華爾街分析師預期。拼多多盤前股價在財報利多加持下大漲逾 14%。

截稿前，拼多多 (PDD-US) 盤前上漲 14.3%，每股暫報 75.15 美元。

財報顯示，拼多多第三季（截至 9/30）營收年增 65.1% 至人民幣 355 億元（以下單位皆同）遠超 FactSet 調查預估的 307.1 億元；經調整後每股美國存託股票（ADS）獲利 8.62 元，也優於 FactSet 調查預估的 4.79 元；淨利從去年同期的 16.4 億元成長至 105.9 億元，合每股 7.34 元。

按業務劃分，拼多多第三季線上銷售服務營收成長 58% 至 284.3 億元；交易服務營收成長 102% 至 70.2 億元；商品銷售營收下降 31% 至 5,640 萬元。另外，營收成本增幅遠低於營收增幅，僅成長 13% 至 65.6 億元。

外媒報導指出，中國斷斷續續的封鎖和消費支出助攻拼多多與其他線上零售商上季的業績，其中拼多多的線上行銷和交易服務表現抵銷商品銷售疲軟，而且這些電商財報也透露中國的市場正在復甦。