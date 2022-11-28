鉅亨美股雷達：本週市場關注就業數據 分析師預計蘋果黑五出貨大減

美股重要看點：

本週市場關注 11 月非農就業、核心 PCE 等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.692 %。美股期貨週一 (28 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.53%，標普 500 期貨跌 0.76%，那斯達克 100 期貨跌 0.84%。

美將在周三 (30 日) 公布 ADP 私營企業就業數據和 JOLT 職位空缺，而美國 11 月非農數據將在台灣時間週五 (2 日) 出爐。

聯準會 (Fed) 也將在週四 (1 日) 公布褐皮書 (Beige Book)，說明美國經濟活動以及企業對前景的看法，包含 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在內官員及聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票委員也將發表談話。

通膨方面，Moody’s Analytics 首席經濟學家 Mark Zandi 說：「通膨可能正處於高峰。」物價壓力和供應交貨瓶頸舒緩，預告消費者物價即將趨緩。據估計，全球通膨在 10 月攀抵 12.1%，飆上歷史新高。Zandi 表示，這是消費者物價的「高水位」了。

凱投宏觀首席全球經濟學家 Jennifer McKeown 預期，隨著需求減弱，多數大宗商品價格下跌，全球整體通膨率明年將開始下滑。

長期多頭分析師、Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 表示，由於美國經濟比大多數人預期的更具彈性，美股有望在年底前進一步上漲 8%。

Yardeni 預期，標準普爾 500 指數今年有望收於 4,300 點，較上週五收盤價 4,026.12 點仍有 8% 的上漲空間，並且與 10 月中旬的低點 3,491 點相比，將會是強勁的漲勢。

他也認為美國通膨已經顯示出放緩的跡象，將給予美聯準會 (Fed) 有理由暫停大幅升息的行動。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

歷史數據顯示，感恩節後買進蘋果 (AAPL-US) 這類股票，到年底時可能有不錯回報，但今年由於宏觀局勢不佳，分析師與投資者對這一策略抱持謹慎態度。

Wedbush 分析師 Daniel Ives 在最近的一份報告中表示，高階 iPhone 型號供不應求，交貨時間延長。他預計黑色星期五當周 iPhone 銷量為 800 萬支，低於之前的 1200 萬支。

此外，宏觀經濟形勢的不確定性，促使消費者採取守勢，預計也使買氣降低，均不利蘋果股價。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國特斯拉 (TSLA-US) 休旅車 Model Y 全球熱賣，今年有望勇奪前五大暢銷車款，並且是唯一擠進前五大的電動車，但 Model Y 在各大市場的價差，竟然超過 63,000 美元（新台幣 200 萬元），其中台灣的售價是全球第五貴。

中國是 Model Y 價格最便宜的國家，上月特斯拉降價後，Model Y 起跳價為人民幣 288,900 元（40,500 美元，新台幣 125 萬元）。新加坡則是最貴的國家，售價為 142,471 星元（103,800 美元，新台幣 321 萬元），這還不包含貨物稅、掛牌等支出。