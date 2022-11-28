鮑威爾即將演說！本週公布FED褐皮書，到底明年會不會衰退？!

一、本週重要總經數據：

本週大事主要是鮑威爾華府演說、GDP、PCE、就業數據、褐皮書發表，褐皮書是美國 FED 公告的經濟報告書，是 12 個 FED 地區分行根據自己負責的區域進行經濟調查與研究，如果想您要了解褐皮書如何看出 FED 思維，(點我前往總經延伸推薦閱讀)，以下是本週大事表

二、鮑威爾可能談及明年衰退：

美國時間本週三總共有兩位 FED 官員會有演說，分別是 Lisa Cook 與主席 Jerome Powell。Lisa Cook 將討論貨幣政策的展望和觀察，以目前的官員風向與 Cook 過往的發言，應該會偏向鴿派發言，減緩升息速度，留給 FED 更多觀察政策效果的時間與空間。

鮑威爾則是在台灣時間凌晨 2:300，在華府的智庫有一場關於經濟展望、通膨與勞動市場的演說。光從題目就可以發現鮑威爾現在最在意的市場內容到底是什麼。這個月初的 FOMC 記者會就可以清楚發現鮑威爾對於自己的定位與經濟評估是趨向鷹派，寧可選擇過度也不願意面臨通膨徹底僵固的情形發生，也提到勞動市場必須冷卻才能控制通膨。

在 11 月的 CPI 報告後，是否可能會出現較緩和的態度就是值得注意的方向。題目顯示出經濟展望跟通膨是他最在意的內容，根據 FOMC 備忘錄也可以知道官員們開始思考政策對於經濟衰退的影響，官員的發言也可以發現他們企圖在兩者取得平衡。期待可以控制通膨的同時，經濟不致於嚴重衰退。

這也扣緊到題目的第三個議題：勞動市場。目前美國確實出現勞動市場趨緩的跡象，但是整體市場仍然非常緊張，疫後的勞力需求供給仍未平衡，這也給予通膨很強力的基礎支撐，那本次經濟是否可出現軟著陸，失業率才是重點 (點我延伸推薦閱讀：衰退與就業市場關係，到底明年會不會衰退？)。

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