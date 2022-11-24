安聯伊爾艾朗：經濟衰退絕非暫時性的 而是正經歷重大變局

投資者和經濟學家一直在敲響衰退警報，安聯首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 在最新的文章更強調，人們傾向於樂觀地將經濟挑戰視為「暫時的且可以迅速逆轉」，但實情是，世界正處於深刻的經濟和金融轉變之中。

他引用了經濟理論，即當一個商業周期到達其自然終點、並在下一個周期真正起飛之前，世界經濟就會進入衰退。

但他說，這次不會再轉動「經濟車輪」，因為他看到世界正在經歷將比當前的商業周期更持久的重大變化。

El-Erian 說，全球經濟正在發生轉變的三個趨勢。第一個轉型趨勢是從需求不足轉向供應不足，第二個是中央銀行無限流動性的終結，第三是金融市場日益脆弱。

他指出，第一個轉變是由疫情推動的，首先是整個系統停止運轉，政府採取刺激措施，這種「大量施捨」導致需求激增遠早於供應。

El-Erian 表示，供應問題不僅僅源於疫情，也和俄羅斯入侵烏克蘭有關，導致制裁和地緣政治緊張局勢，以及廣泛勞動力短缺。供應鏈的中斷影響是持久的，外包到遠方不再可靠，反映了「全球化」本質的變化。

El-Erian 說，「更糟糕的是，全球經濟格局的這些變化與各國央行從根本上改變其做法的同時發生」，而聯準會反應遲緩，沒有意識到通膨已經在經濟中根深抵固，然後又激進升息來彌補時間的損失。

他認為，市場已經習慣於期待央行提供寬鬆的資金，而這種情況的負面影響，是全球金融活動的很大一部分湧入資產管理、私募股權和避險基金，這一群體本質上非常脆弱。

El-Erian 指出，金融體系的脆弱性也使中央銀行的工作複雜化，中央銀行目前面臨三難困境：如何降低通膨、保護增長和就業，以及確保金融穩定。