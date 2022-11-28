訊聯搭再生醫療雙法列車 細胞製造訂單扮成長引擎

衛福部預告再生醫療雙法年底前排入審議，訊聯 (1784-TW) 總經理康清原今 (28) 日表示，隨著公司特管辦法細胞治療計畫接連獲核可，病患對細胞治療有正向回饋，目前細胞委託製造訂單持續，有望推升營運逐季走高。

康清原指出，訊聯已通過 14 件細胞治療計畫，包括免疫細胞癌症治療及幹細胞再生醫療，其中自體脂肪幹細胞治療慢性傷，是全台第一家業者通過，另外再生醫療領域有慢性傷口、退化性關節炎等，整體獲准計畫數佔全台 8 成。

據統計，全台糖尿病患者約有 220 萬人，15% 會產生慢性傷口需就醫治療，若治療不慎 25-40% 可能因此截肢，此外，台灣糖尿病有年輕化趨勢，2045 年盛行率將達 17%；根據國健署調查，20 歲以上不知道自己罹患糖尿病的民眾，高達 3 成以上。

訊聯表示，隨著細胞治療的技術進展，通過細胞治療品質認證的診所也能進行治療，目前全台 14 家獲品質認證的診所，有 5 家與訊聯合作，以傷口治療為主，大幅提升皮膚傷口細胞治療的可近性。

另外，退化性關節炎方面，目前國內約有 350 萬人，訊聯自體脂肪幹細胞治療退化性關節炎及膝關節軟骨缺損的核可計畫也是全台最多，合作醫院已擴增至 7 家，包括新光醫院、萬芳醫院、童綜合醫院、臺中榮民總醫院、中山附醫、員林宏仁醫院、大林慈濟醫院。

訊聯指出，從特管辦法到再生醫療雙法，細胞治療累積的成果以及醫療臨床收案數據，有望變成常規醫療，而訊聯在特管辦法慢性傷口、退化性關節炎累積的細胞治療成果，將交由訊聯集團培育的新公司訊聯細胞智藥接力，申請細胞製藥產品，縮短新藥開發時程。

訊聯細胞智藥將加速加發 7 款細胞治療新藥，包括乾眼症及肺部纖維化，其中乾眼症將運用外泌體 (Exosome) 治療、間質幹細胞治療肺部纖維化，則可能有機會讓台灣成為領先全球的研究。