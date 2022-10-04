訊聯自體幹細胞治療慢性困難傷口計畫 向衛福部提出申請

訊聯 (1784-TW) 今 (4) 日公告，與何鈞軒皮膚科診所合作向衛福部提出細胞治療技術計畫，該計畫是以自體脂肪幹細胞移植方式，治療慢性或滿六週未癒合的困難傷口，待審查通過後，訊聯將提供細胞製備場所。

衛福部自 2018 年 9 月公告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」後，開放自體細胞治療技術申請，訊聯近年就與國內多家醫療院所研究機構合作，展開幹細胞治療相關應用與研發。

訊聯此次與何鈞軒皮膚科診所合作，由皮膚科診所向衛福部提出「自體脂肪幹細胞移植慢性或滿六週未癒合之困難傷口」細胞治療計畫，其中，皮膚科診所為醫療執行單位，訊聯則提供細胞製備場所。

事實上，訊聯布局間質幹細胞約 20 年，也是亞洲第一個成立臍帶間質幹細胞庫，提供海外近 30 個臨床試驗間質幹細胞，適應症除了慢性傷口外，還涵蓋新冠肺炎、急性呼吸窘迫症候群 (ARDS)、肺部纖維化 (Lung Fibrosis)、早產兒肺支氣管發育不全 (BPD) 等。

此外，訊聯看好在法規支持下，成立新公司訊聯細胞智藥來加速開發 6 款細胞治療新藥，包括急性呼吸窘迫症候群 (ARDS) 人體臨床 2 期、肺部纖維化臨床 1 期、慢性腎衰竭、急性傷口癒合、糖尿病潰瘍的慢性傷口癒合以及退化性關節炎。