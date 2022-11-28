半導體三雄壓盤 台股重挫221點收14556點 失守5、10日線

九合一大選落幕，台股慶祝行情落空，加上美股拉回、中國抗爭紛擾，今 (28) 日盤中湧現賣壓，一度回測 14500 點關卡，台積電、聯發科、聯電半導體三雄遭到大舉調節，但中小型股仍吸引資金進駐，加權指數終場下跌 221.64 點或 1.5%，收在 14556.87 點，失守 5、10 日線，成交值縮至 1984.44 億元。

櫃買指數表現優於大盤，終場上漲 1.05 點或 0.57%，收在 185.39 點，成交值 586.97 億元。上市櫃成交值合計 2571.41 億元。

觀察主要權值股表現，台積電今天賣壓沉重，終場大跌 3.51%，收在 480.5 元；聯發科、聯電同步重摔逾 3%；台達電、瑞昱、中鋼、台塑化及貨櫃三雄等均震盪走跌。不過，大立光、元大金、華碩、南電等股價仍表現有撐。

裕隆逐漸擺脫防疫險虧損陰霾，新車訂單滿手，轉投資鴻華先進也將登創新版，裕隆近來獲法人追捧，並吸引當沖客進駐，今日股價大漲近 7%，收 64.8 元，創 11 年來新高，汽車股同聲歡慶，包括江申、中華、耿鼎、宏旭 - KY、怡利電等，漲勢均不俗。

台灣國境解封後，旅遊市場逐漸回溫，12 月有望鬆綁口罩令，觀光股今天躍居盤面多頭指標，飯店龍頭晶華強勢大漲逾半根停板，終場收 212.5 元，創逾 6 年半新高，位居觀光股王，雲品、老爺知、亞都等飯店股同樣漲勢凌厲。

此外，餐飲股王品、漢來美食、六角、亞洲藏壽司也有 3-5% 的漲幅；旅行社股方面，燦星旅盤中一度登上漲停，鳳凰、雄獅、易飛網、五福、山富股價都不俗。上市及上櫃觀光類股指數今天分別大漲 2.48%、1.9%，表現優於大盤。