六暉-KY新品加持 明年胎壓偵測系統營收成長上看3成

車輛氣門嘴大廠六暉 - KY (2115-TW) 今 (28) 日召開法說會，胎壓偵測系統 (TPMS) 布局近年持續發酵，公司預期，在新品助攻下，明年 TPMS 氣門嘴將加速出貨，帶動該業務營收成長 2-3 成，並成為未來營運主要成長動能。

六暉指出，TPMS 業務早期多聚焦 AM 市場，2018 年開始切入 OEM 市場，經過 1-2 年驗證後，近年出貨持續提升，預計明年 TPMS 氣門嘴營收比重將突破 20%。

六暉表示，目前 OEM 產品主要為鋁製氣門嘴，已和 OEM 車廠針對性能要求，開發橡膠氣門嘴新品，預計明年第一季量產出貨，成為 TPMS 事業未來 3-5 年重要成長動能。

六暉預計，未來 TPMS 氣門嘴中 AM 市場比重將下降至 4 成，OEM 車廠提高至 6 成以上。

至於明年整體展望，六暉認為，腳踏車市況仍低迷，預計第一季營運將落底，但第二、三季可望逐步回溫。

六暉前三季機車、電動機車氣門嘴比重 28.8%，腳踏車比重 21.4%，卡車與非道路用車約 9.8%，汽車 5.12%。值得注意的是，TPMS 為今年成長幅度最明顯業務，且營收貢獻度逐年提升，前三季占比已達 17.29%。