〈長聖展望〉細胞委託製造排程直達明年4月 營收、獲利逐年走揚

長聖 (6712-TW) 聚焦在特管辦法的細胞委託製造，董事長劉銖淇今 (3) 日表示，隨著病人對細胞治療接受度提升，加上新項目加入，今年約可提供 200-300 位病患使用，治療排程已達明年 4 月，看好未來幾年營收、獲利都將逐年成長。

長聖自特管辦法啟動後成為公司營運主要動能，免疫細胞產品 DC、DC-CIK、CIK、Gamma Delta-T(GDT) 等已通過衛福部核准，用來治療末期癌症病患，目前與 15 家醫院合作，病患整體治療費用約 120-140 萬元。

劉銖淇補充，旗下免疫細胞產品仍屬自體細胞，由於是治療末期癌症患者，因此須搭配化療等合併療法，據數據資料顯示，使用一般治療方式，腫瘤控制率約 30-40%，若搭配免疫細胞產品 DC，腫瘤控制率可提升至 70%。

劉銖淇表示，台灣一年癌症病患約 4 萬人，長聖今年細胞委託製造約服務 200-300 人，預期隨著公司三廠產能提升，細胞療法接受度增加，醫生技術同步跟進，未來有很大的成長空間。

長聖累計前 10 月營收 5.07 億元，年增 51.35%，超越去年全年。法人預期，隨著細胞委託製造訂單能見度看至明年，今年全年營收上看 6 億元創高，明年營收、獲利也有望優於今年。