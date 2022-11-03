〈長聖展望〉異體細胞治療臨床有進展 啟動授權與技轉

長聖 (6712-TW) 採雙軌營運策略，藉由細胞委託製造支撐營運，看準異體細胞治療商機，積極展開異體細胞治療臨床試驗，其中，急性心肌梗塞今年將進入臨床二期、CAR-T 治療實體癌症最快今年底提出一 / 二期臨床申請，目前已與國際業者洽談授權與技轉。

董事長劉銖淇表示，細胞治療逐漸成為癌症與再生醫療的趨勢，隨著再生醫療法修法，細胞治療將從自體細胞走向異體細胞，異體細胞優勢在於細胞可隨取即用、成本降低、以及可從年輕人身上取得細胞，細胞活性相對較佳。

長聖透過旗下技術平台開發出臍帶間質幹細胞 UMSC01，針對四大適應症展開異體細胞治療，分別為急性心肌梗塞、急性缺血性腦中風、重症新冠肺炎與多發性硬化症，其中急性心肌梗塞進度較快，今年會展開二期臨床試驗，預計需要三年時間完成。

劉銖淇補充，由於政府積極推動異體細胞治療，待再生醫療法修法通過後，未來臨床試驗只要完成二期，就能先取得暫時許可藥證並開始治療病人，後續再展開三期臨床試驗。

另外，以 CAR-T 異體細胞治療實體癌症的臨床試驗，近期才與台灣 TFDA 完成 Pre-IND (人體臨床試驗送件前諮詢)，預計今年底、明年初正式提出一期臨床試驗申請。劉銖淇說，國際上 CAR-T 的發展還處於早期階段，最快的臨床試驗也僅在一期臨床。

劉銖淇表示，臍帶間質幹細胞 UMSC01 與 CAR-T 異體細胞治療都有國際業者來尋求授權與技轉，不過過去碰上疫情洽談進度確實有遞延。以 CAR-T 來說，有美國藥廠進行抗體 CAR-T 新藥開發，該新藥尚未進入人體臨床試驗，授權金額就高達 10 億美元。