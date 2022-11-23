〈車市〉LEXUS發表大改款 RX最貴版本360萬元 目標年銷5000台

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 今 (23) 日發表 LEXUS 旗下重量級休旅車 RX 全新大改款，此次設定為 4 種動力 10 個等級，售價落在 245 至 360 萬元間，藉此全面滿足不同客層的各式需求，目前預售接單多達 2000 張，其中有 6 成為 RX 350 車型，目標明年全年銷售上看 5000 台。

LEXUS RX 自 1999 年導入國內車市後，在豪華休旅車市場中為長年熱銷車款，長達 23 年是豪華中大型休旅車級距銷售龍頭，累積銷售達 70270 台。

和泰車董事長黃南光指出， LEXUS 前 10 月銷量為 1.58 萬台，市占率 21%，在全新 RX 上市後，銷量可望再攀高。

和泰車說明，此次大改款 RX 是有史以來性能最強悍的 RX，以 4 種動力 10 個等級的設定，要全面攻占豪華休旅市場，其中三款為 Electrified 動力系統，顯示品牌對持續發展電動化車款決心，已吸引大量消費者下訂，累計預接單已破 2000 張。

大改款 RX 售價分別為豪華版 245-295 萬元、350h 為 255-305 萬元，450h 為 315 萬元、355 萬元，500h 為 360 萬元，藉由 10 個等級設定，和泰車樂觀看待，全新 RX 勢必可徹底滿足不同客層需求。