〈車市〉MG投國產中型SUV級距震撼彈 HS售價僅不到90萬元

來自英國、由中華車 (2204-TW) 製造生產的 MG 品牌今 (13) 日正式公布旗下在台首個 HS 車系雙動力車型售價，HS 1.5T 旗艦版僅 89.9 萬元，在國產同級距 SUV 中定價最低，而 HS PHEV 馭電版 118.9 萬元，MG 表示，今日起開放線上訂車，而全台 9 個展示中心也將於 17 日正式對外營運。

HS 車系是 MG 品牌來台首發車款，MG Taiwan 總經理陳宗裕指出，近年 SUV 在全球車市蔚為風潮，持續看好休旅車在台銷售的成長趨勢，因而選定 HS 車系做為 MG 品牌導入台灣市場的第一款新車，並直接切入競爭最激烈的中型休旅車級距。

隨著汽車電動化的趨勢， HS 也導入 PHEV 馭電版做為台灣首款百萬級距插電式混合動力休旅車款，擁有的 291ps 最大綜效馬力和 49kgm 的最大綜效扭力，搭配 10 速智能電動變速箱，MG 強調，此性能為目前市場同級第一。

MG Taiwan 指出，目前 MG 全台共擁有 6 大經銷商，設置共 9 個 MG 服務中心，預計在 2024 年底前，拓展至全台 30 個以上經銷和服務據點。

MG Taiwan 也強調，MG 全台線上線下通路將依循品牌透明化價格方針，免除消費者比價疑慮，提供單純的購車體驗。

即將開賣的 HS 1.5T 旗艦版和 HS PHEV 馭電版均標配 Level 2 等級的主動安全科技，包括 ACC 智慧型全速域主動車距巡航控制系統 (附 Stop & Go)、LKA 車道保持輔助系統、AEB 自動緊急煞車輔助系統、TJA 交通壅塞輔助系統、BSD 盲點偵測系統、LCA 車道變換輔助系統、RCTA 後方盲區偵測系統、DOW 開門盲區警示系統、SAS 智能限速輔助系統和 IHC 遠近光燈自動調節系統等。