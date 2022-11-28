〈台股盤後〉台積電漲多拉回 大盤下跌221.64點趺破10日線

台股今 (28) 日在台積電 (2330-TW) 壓盤之下，終場大盤指數下跌 221.64 點或 1.5%，收 14556.87 點，市場成交值萎縮到 1984.44 億元，市場專家指出，今天亞洲區域股市表現不振，加台股則執政黨在九合一大選的挫敗結果，造成台股的壓合，但盤中仍可見逢低的買盤承接力道。

台股早盤跳空開低，以 14636.9 點開出，盤中最低 14503.12 點，最高爲 14638.19 點，終場下跌 221.64 點或 1.5%，收 14556.87 點，盤中並以軍工、國防、安防、光通訊及觀光、生技族群等小型股較有表現。OTC 指數走勢並不同於集中市場，終場上漲 1.05 點或 0.57% 作收，收盤報 185.39 點。

台積電今天終場下跌 17.5 元或 3.51%，收盤報 480.5 元，其他權值股包括鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 今天都以下跌作收，終場聯發科守住 700 元大關以 703 元作收，較前一交易日下跌 24 元或 3.3%。另外，大立光 (3008-TW) 終場上漲 15 元或 066%，收盤價報 2275 元，成交量放萎縮爲 369 張。

ABF 載板廠欣興 (3037-TW) 終場跌 1 元以 155.5 元作收，南電 (8046-TW) 上漲 2 元，以 273 元作收，景碩 (3189-TW) 上漲 1.5 元以 122 元作收。

貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW) 收跌 3 元，收盤報 157 元，陽明 (2609-TW) 收盤下跌 1.4 元，收盤價報 63.5 元，萬海 (2615-TW) 收盤報 72.9 元，較昨日下跌 2 元。

證券分析師黃漢成指出，以目前台股位階來看，整體表現由小型股擔綱，大型權值股漲多休息，趨勢仍震盪向上，將進一步挑戰年線。