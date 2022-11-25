群益投信︰選後台股正報酬機率達8成 財報佳外資歸隊後市看俏

台股近期漲勢凌厲，在急漲兩千點後，加上地方首長選舉結束，台股後市該如何看待？根據群益投信統計資料顯示，以歷史經驗來看台灣舉行地方選舉前後台股表現不俗，且選後表現甚至優於選前，正報酬機率都有高達八成以上，投信法人表示，台股近期外資轉賣為買、台灣企業前三季獲利佳，隨著外資的歸隊與財報佳音，對於台股後市不看淡。

台股今 (25) 日雖然在選前觀望氣氛濃厚下收黑小跌 5.49 點，收在 14778.51 點，不過波段漲勢似乎未停歇，大盤也從 10 月 25 日 12666.12 點至今共上漲 2112.39 點漲幅 16.68%。

群益投信表示，今年來俄烏戰事、能源問題、升息加劇、通膨疑慮、外資持續賣超等眾多利空因素影響，台股一路走來深受打壓，不過近期台股在前波低點後急速反彈上揚兩千點行情，雖然大盤短期漲勢凌人，但適逢縣市長選舉完畢，市場對選舉不確定因素的觀望疑慮解除，台股可望回歸基本面。

以近 6 屆地方首長選舉後台股大盤表現來看，呈現漲多跌少的行情，選後 1 個月、3 個月、半年都有不錯的表現，分別有 7.30%、7.7%、8.3% 的平均報酬，選後正報酬機率都有高達八成以上。加上，台灣上市公司前十大產業市值今年前三季營收、獲利表現亮麗，平均年成長率都有雙位數的高成長率，顯示台灣企業基本面佳，展望後市，在國際股市情緒依舊樂觀、資金回流新興市場、中小型電子類股仍具產業題材，台股後市仍可期。

群益投信投資長李宏正表示，因機構投資人及散戶持有股票比重已下滑至金融海嘯以來低點，軋空及軋空手的氛圍帶動整體科技類股獲得大量資金湧入追捧；台股因本就以半導體族群為主要核心，且股神巴菲特旗下基金季報指出今年第三進場購入大量台積電持股並成為護國神山的大股東，加上台灣科技股族群股價位階在本波下跌過後本就低於其他市場，故台股半導體族群 11 月份反彈幅度居全球之冠。

展望台股後勢，李宏正表示，中小型個股漲多短期可能整理，操作上會建議採取區間操作的策略，低基期有成長動能且評價合理個股是較好選擇，目前仍看好績優且有展望的成長型公司持續表現。而對於穩健型投資人來說，台股基金是不錯選擇，此外，高息股可達到息利雙收的效益，適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。台股高息 ETF 的波動度相對個股與大盤來的低，穩健投資人可以台股精選高息 ETF 為核心配置穩固資產，參與台股中長期投資契機。