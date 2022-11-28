克羅格與Albertsons合併案 美國參議院將辦聽證會

美國參議員克洛布查 (Amy Klobuchar) 辦公室發表聲明表示，克羅格 (Kroger)(KR-US) CEO 麥克幕蘭 (Rodney McMullen) 和 Albertsons (ACI-US) 最高主管桑卡蘭 (Vivek Sankaran) 本周被詢問有關這兩家大型食品雜貨公司以 250 億美元合併的相關問題。

克洛布查和參議院司法委員會反壟斷小組的共和黨參議員李伊 (Mike Lee) 一起召開聽證會。克洛布查是小組委員會主席。

聲明說：「聽證會將審查美國最大的兩家雜貨連鎖店 Kroger 和 Albertsons 擬議合併的影響。」

預計聯邦貿易委員會 (FTC) 將積極審查這項合併案，以確保其符合反壟斷法。為了反擊批評，兩家公司表示將分拆一些店面，Albertsons 表示準備在合併完成前立即向其股東分拆一個獨立部門，可能是在 2024 年初。據估計，合併後的新公司將切割多達 375 家店面。

這椿美國排名第一和第二的獨立雜貨商之間的大型合併，將把近 5000 家商店集中在一個屋簷下，其中包括 Albertsons 的 Safeway 和 Kroger 旗下的 Ralphs and Fred Meyer。

雖然這兩家業者是最大的獨立雜貨商，但沃爾瑪 (WMT-US) 仍是市場龍頭。