〈房產〉房地合一2.0上路一年 遭課徵45%重稅直逼3萬筆

2022 第二季房地合一稅資料正式出爐，房仲業者統計，房地合一 2.0 上路一年的資料，在總共 11 多萬筆房市交易資料中，遭課徵 45% 重稅的短期交易件數直逼 3 萬筆，約占全部房市交易量的 26.7%，遭課稅超過 102 億元，稅收占比約 28%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，房地合一稅的數據表明，房市上每 10 件交易案中，就有近 3 件是屋主持有不到 2 年便轉手獲利的案例。課徵的 102 億元以 45% 稅率回推，房市短期交易案總共獲利高達 227 億元，平均單件獲利 76 萬元。

以房地合一 2.0 自上路後每一季度的課稅金額進行分析，遭課 45% 稅率的房市短期交易案，繳納稅額不僅逐季攀升，占比也從 2021 第四季開始逐季增加，說明房市短期交易獲利規模越來越大，單看最新的 2022 第二季的房地合一稅資料，持有不到 2 年就轉手售出的短期交易案，課徵稅額占比逼近 3 成，平均每一件獲利接近百萬元。

陳金萍表示，這些數據顯示，房市短期交易狀況不僅盛行，獲利也驚人，也造就房價短期內全面推升，若以房地合一 2.0 上路一年前後進行比較，永慶房產集團交易資料顯示，2022 第二季七大都會區房價除台北和新北年漲幅各為 8.7% 和 10.2% 之外，其餘五都年漲幅都超過 15%，新竹縣市和高雄市的房價更是飆漲超過 20%。

陳金萍分析，2020 年初，全球受到新冠疫情的影響，各國紛紛祭出量化寬鬆政策刺激經濟。台灣因疫情控制得宜，以及經濟表現優異，使得熱錢大量湧入。豐沛的資金也給予房市炒作的空間，短短數年間全台房價以雙位數的漲幅迅速推升。

面對房市炒作，除了期待政府持續推進打炒房政策外，陳金萍建議，消費者務必要特別注意房屋前一手的交易狀況和成交日期，要求房仲提供完整的實價登錄資訊，才能做出對自己最有利的決策。