iPhone 14 Pro通路庫存短缺 百思買CEO：難滿足假期購物季需求

iPhone 14 Pro通路庫存短缺 百思買CEO：難滿足假期需求 (圖：AFP)
iPhone 14 Pro通路庫存短缺 百思買CEO：難滿足假期需求 (圖：AFP)

隨著美國假期購物季全面展開，蘋果通路商百思買 (Best Buy) 周二 (22 日) 表示，iPhone 14 Pro 機型將在本次假期面臨供不應求的狀況。

蘋果本月稍早警告，中國鄭州廠因防疫限制導致產能大幅下滑，iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 出貨量恐低於先前預期，到貨時間也將進一步拉長。

百思買總裁 Corie Barry 於周二電話會議坦承，已在高階 iPhone 設備上看到一些庫存壓力。

此外，路透訪問到一家位於紐約布朗克斯 (Bronx) 的百思買門市，發現該處完全沒有 iPhone 14 Pro/Pro Max 的庫存，門市主管 Michael Phillips 表示，下訂後至少要等待兩周的時間才能到貨，在無法滿足需求的情況下，他們因此失去很多客戶。

最新系列的 iPhone 手機往往會激起衝動消費，吸引消費者前往百思買等通路商購物，尤其是在年底購物季期間。但在當前庫存不夠應付需求的狀況下，部分消費活動可能被迫延後至下一季。

一位分析師表示，今年黑色星期五購物季期間，蘋果商店的 iPhone 庫存較去年同期下滑，庫存回補所需時間也較長。

Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，許多蘋果商店的 iPhone 庫存較一年前少了 25%。他預估，黑色星期五周末期間的 iPhone 14 銷量將達 800 萬支，比去年的 iPhone 13 還要少約 200 萬支。

百思買周二盤前公布最新財測，雖然已將 iPhone 供應短缺導致的預期銷售損失納入計算，該公司仍看好年度銷售額降幅小於先前預估。

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