蘋果高階手機沒貨可賣 券商估黑五周末的iPhone 14系列銷量降20%

象徵零售業晴雨表的美國「黑色星期五」到來，但許多想趁此時買進蘋果最新高階 iPhone 的消費者卻無法如願以償，凸顯中國封控紛擾造成的供應鏈問題，WedBush 預估蘋果在這個黑五周末的 iPhone 14 系列銷量可能較去年減少 20% 至 800 萬支。

iPhone 14 Pro 和 Pro Max 上市以來一直賣得比較好，但出貨問題成了蘋果的隱憂。這樣的例子屢見不鮮，例如有民眾趁黑五前往美國馬里蘭州 Bethesda 蘋果門市買 14 Pro 空手而回，也有人因為 Pro 賣光改買比較舊的 iPhone 12。

根據 Wedbush 分析師 Dan Ives，iPhone 短缺加劇，黑五一早在各大零售商、Apple Store 和線上通路都是一樣的情況。

Ives 研判，目前 Apple Store 的 iPhone 14 Pro 庫存，比往年 12 月少了足足 25-30%。時值關鍵的年終購物季，這對蘋果來說絕非好消息。

根據 Ives 的推測，受供應挑戰影響，蘋果今年黑五周末將賣出約 800 萬支 iPhone，低於去年此時的 1000 萬支。如果想從蘋果官網訂購，iPhone 14 Pro 等待時間現在變成多達 40 天，由於未來幾周將有更多人試圖找到 14 Pro 送禮，等待時間只會拖更長。

路透稍早引述消息人士報導，鴻海富士康鄭州廠 11 月的產量至少下降 30%，一名消息來源說，該廠替蘋果生產高階手機，包括 iPhone 14 Pro。

蘋果 (AAPL-US) 股價在周五 (25 日) 黑五當天收盤下挫近 2%，報每股 148.11 美元。蘋果未回應此報導，不過 11 月 7 日曾下修 iPhone 14 Pro 和 14 Pro Max 出貨量。

鴻海鄭州廠持續受中國嚴格的封控措施影響，這在員工間引發不滿，並打亂耶誕節和 1 月農曆新年以前重要的生產排程。

馬里蘭州 Bethesda 賣場一名 Apple Store 員工說，該門市幾乎沒有任何 14 Pro 和 Pro Max 存貨。北卡羅來納 Raleigh 一名員工說，該蘋果門市的 iPhone 14 庫存很少，14 Plus 已經完全無庫存。

蘋果合作夥伴百思買 (BBY-US) 本周稍早也曾警告，第三方門市在今年購物季的高階 iPhone 通路庫存短缺，將難以滿足年終購物旺季的需求。