〈美股早盤〉主要指數平盤震盪 投資人關注黑五銷售情況

美股指數週五 (25 日) 早盤變動不大，投資人消化聯準會最新升息態度，並關注黑色星期五預計銷售表現。道指指數小漲 0.14%，那斯達克指數跌 0.47%，標普 500 指數幾無變動，小跌 0.07%，費城半導體指數跌 0.72%。

週三公布的聯準會會議紀要顯示，官員們認為央行應盡快放慢加息步伐，以緩解過度緊縮的風險。美國股指期貨表明，在連續 4 次升息 75 個基點後，投資者正在為聯準會下個月升息 50 個基點做準備。

中國央行週五晚宣布下調存款準備金率。這是央行年內的第二次降準，釋放貨幣政策延續寬鬆的信號。本次降準為全面降準，將釋放 5000 億元人民幣長期資金。

週五也是假日購物季的非正式開始，投資者將評估黑色星期五數據，以確定美國消費者當前的情緒。

美元在連續三天下跌後走強，美債殖利率小幅走高。

週五原油價格在流動性稀少的情況下反彈，部分也得利於美元走軟的幫助。然而，原油市場預計連續第三週下跌，因為中國許多城市繼續執行嚴格的流動措施以控制疫情，打擊了需求。

截至台北時間週五 22 時許：

道瓊指數上漲 48.59 點或 0.14%，暫報 34242.65 點

那斯達克下跌 52.96 點或 0.47%，暫報 11232.35 點

標普 500 下跌 2.64 或 0.07%，暫報 4024.62 點

費半下跌 19.95 點或 0.72%，暫報 2766.47 點

台積電 ADR 上漲 0.07% 至每股 82.03 美元

十年期美債殖利率上漲 2 個基點，至 3.72%

紐約輕原油上漲 1.66%，至每桶 79.23 美元

布蘭特原油上漲 1.01%，至每桶 86.20 美元

黃金上漲 0.3%，至每盎司 1766.50 美元

美元指數上漲 0.55%，至 106.40

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 1.1%，報 181.16 美元

特斯拉表示其完全自動駕駛 Beta 版軟體，現在可供北美所有人使用。宣布這一消息之際，特斯拉仍在等待監管部門批准無人駕駛汽車。

另一方面，中國國家市場監督管理總局週五表示，特斯拉公司將召回 8 萬多輛早在 2013 年生產的中國製造和進口汽車，原因是軟體和安全帶問題。

曼聯 (MANU-US) 上漲 9.2%，報 20.53 美元

格雷澤家族考慮出售曼聯的消息，不僅讓球迷興奮不已，也連續兩日帶動曼聯股價上漲，週二上漲 14.7%，週三飆升 25.8%。

沙烏地阿拉伯體育部長表示，沙國政府會支持民營企業競購這支俱樂部。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.1%，報 147.90 美元

有報導稱，在鴻海 (2317-TW) 旗下富士康鄭州廠發生員工抗議事件後，這座工廠 11 月 iPhone 產量可能至少減少 30%。

每日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

據 Bespoke Investment Group 指出，道瓊指數穩步回升下，目前正來到關鍵技術點位。道瓊指數比其 50 日移動平均線高出 9.1%，這是自 2020 年 6 月以來最高，也是自 1990 年以來，第八次高於移動平均線至少 9% 的水準，這可能不是有利的信號，表明投資者已經超買。

分析師關注黑色星期五的銷售數據，在 10 月及 11 月銷售數據欠佳之下，零售商祭出更高的折扣以刺激銷售。 AJ Bell 的投資總監 Russ Mould 表示，零售商希望他們能夠轉移部分過剩庫存，但這不一定有利於他們的利潤率。