全球亞馬遜員工倡議在黑色星期五聯合罷工

包括美國、德國和法國在內的亞馬遜 (AMZN-US) 全球網站員工被敦促在黑色星期五舉行罷工，特別挑在一年中最繁忙的購物日針對這家線上零售商進行罷工，呼籲提高工資。

呼籲罷工的 Make Amazon Pay 組織表示，30 多國已計畫採取罷工行動。

德國 Verdi 工會表示，該國 10 個被稱為「履行中心」的倉庫將會停工。法國的 SUD 和 CGT 工會呼籲對該國的 8 個倉庫採取罷工行動。

Verdi 要求公司承認零售和郵購貿易部門的集體談判協議，並呼籲就良好的工作條件達成進一步的集體協議；而法國工會呼籲在聖誕節前的這段時間增發更高的現金獎金，因在此期間倉庫員工被要求加班做更多工作。

亞馬遜德國發言人發表聲明表示，「作為雇主，亞馬遜提供豐厚的薪酬、福利和發展機會，所有這些都在一個有吸引力和安全的工作環境中進行。」

此外，該發言人還指出，亞馬遜在德國的物流員工工資從 9 月開始調升，現在起薪為每小時 13 歐元以上，包括獎金。

亞馬遜在法國的發言人表示，除了與工會商定的 150 歐元年終獎金外，所有月收入低於 3100 歐元的倉庫員工還將獲得 500 歐元的一次性獎金。

該公司表示，截至周五 (25 日) 早上，其德國的絕大多數員工都在正常工作，罷工行動僅限於其 20 個德國營運中心中的 9 個。

亞馬遜法國公司表示，到目前為止，營運並沒有中斷的跡象。兩名法國工會官員表示，他們預計投票率不會很高，因為不斷上漲的生活成本促使員工尋求加班。

Verdi 的亞馬遜員工代表迪西爾維斯特 (Monika Di Silvestre) 說，「這是亞馬遜第一次舉辦國際罷工日。」「這非常重要，因為像亞馬遜這樣的大型全球公司不能在本地、區域或全國內單獨面對。」