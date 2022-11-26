〈美股盤後〉觀望黑五業績和中國疫情 四大指數漲跌互見 費半挫逾1%

美股周五 (25 日) 漲跌不一，受蘋果和動視暴雪拖累，科技股壟罩在賣壓中，道瓊則上漲逾百點，延續聯準會 (Fed) 可能放緩升息的漲勢。投資人觀望黑色星期五銷售業績和中國疫情，美元震盪走高，美債殖利率下滑，黃金期貨遊走平盤，油價回吐漲幅。

不過主要指數本周的周線都收高，道瓊上漲 1.78%，登上 4 月 21 日以來最高水準，標普漲 1.53%，那指也漲 0.72%。美股本周四因感恩節休市一天，周五提前到美東下午 1 點收盤。

隨著疫情影響漸漸淡去，零售商期待今年的「黑五」能有更多消費者回流，然而受到通膨壓力以及惡劣天氣的影響，商店外人潮稀稀落落。

美國、南韓正面臨卡車司機罷工的「斷鏈」威脅。美國總統拜登表示，政府已參與協商，希望避免即將到來的罷工。南韓卡車司機全國性罷工將進入第三天，但總統尹錫悅態度強硬，表示若持續罷工，政府可以訴諸法律強行中止。

地緣政治方面，美國聯邦通訊委員會 (FCC) 認定華為和中興的電子設備有資安威脅，延續多年來禁止中國通訊商打入美國網路的做法，並點名杭州海康威視、大華科技，以及無線對講機製造商海能達。

俄油價格上限談不攏，歐盟已經暫緩談判，延至下周一再討論。知情人士則透露，俄羅斯正在擬定總統令，將禁止俄企以及任何交易商把石油賣給任何參加限價機制的國家和該國企業。

中國與全球貨幣緊縮趨逆向而行。中國人民銀行周五宣布今年來第二度「降準」1 碼 (25 個基點)，預估可釋放長期資金人民幣約 5000 億元，希望藉此鼓勵銀行業提高對家庭和企業的放款。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學數據顯示，全球確診數飆破 6.4 億例，死亡數突破 662.9 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 128.6 億劑疫苗。

周五 (25 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數 11 個類股中，醫療健康類股最佳，零售股好壞參半。

焦點個股

科技五大天王全面收黑。蘋果 (AAPL-US) 跌 1.96%；Meta(META-US) 跌 0.74%；Alphabet(GOOGL-US) 跌 1.02%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.76%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.04%。

道瓊成分股漲多跌少。波音 (BA-US) 漲 2.01%；家得寶 (HD-US) 漲 1.51%；聯合健康 (UNH-US) 漲 1.49%。Nike(NKE-US) 跌 0.65%；開拓重工 (CAT-US) 跌 0.51%。

費半成分股普遍下滑。思佳訊 (SWKS-US) 跌 2.19%；艾司摩爾 (ASML-US) 跌 1.99%；超微 (AMD-US) 跌 1.65%；輝達 (NVDA-US) 跌 1.51%；英特爾 (INTC-US) 跌 1.11%。

台股 ADR 多收低。台積電 ADR(TSM-US) 下跌 0.7%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 1.69%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 2.27%；中華電信 ADR(CHT-US) 上漲 2.34%。

企業新聞

蘋果跌近 2%%，是道瓊跌最重的成分股。路透周五引述消息人士報導，鴻海 (2317-TW) 旗下富士康鄭州廠發生員工抗議事件後，該廠 11 月的 iPhone 產量可能至少掉 30%，鴻海內部預定 11 月底恢復全面生產看起來不可能發生。

路透另報導，鄭州廠已有超過 2 萬人離職，多數是尚未上生產線的新進員工。鄭州廠在員工抗爭事件後向選擇離職的員工提供人民幣 1 萬元的補貼，超過一個月薪資。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 0.19%。中國國家市場監督管理總局周五宣布，特斯拉將召回 8 萬多輛中國製造和進口車，因這些汽車存在「軟體問題」，可能導致電池管理系統誤判。特斯拉表示，將升級召回車輛的軟體。

動視暴雪 (ATVI-US) 下跌 4.07%，美媒 Politico 報導，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 正在尋求發起反壟斷訴訟，避免動視暴雪遭微軟收購，暴雪發言人表示此交易的反競爭主張「荒謬」。微軟 (MSFT-US) 收盤小跌 0.04%。

曼聯 ADR(MANU-US) 連三漲，周五勁揚 12%，本周累計飆漲 68%，讓這個英超豪門球隊的投資人度過難忘的一周。曼徹斯特聯隊 (Manchester United) 本周宣布 C 羅離隊後，隨即傳出擁有曼聯 17 年的葛拉瑟 (Glazer) 家族有意賣掉球隊，據傳沙烏地阿拉伯政府支持民間企業競標，蘋果也有意支付 58 億英鎊買下這支最具商業價值的足球隊。

華爾街分析

Fed 本周三公布的 11 月會議紀錄顯示將「很快」就要放緩升息，讓美股本周最終則以收高。Lombard Odier 總經主管 Florian Ielpo 說：「我們可能很快就會看到『央行風暴』結束，這足以讓大部份市場鬆一口氣。Fed 似乎已經不再落後情勢。」

但中國的封控政策仍讓市場處在謹慎氣氛中。中國本周稍早通報 5 月以來首起染疫死亡個案，各地感染人數激增，警民摩擦頻傳。

投資人下周將留意美國 11 月非農就業報告、11 月 11 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數 (此為 Fed 偏好的通膨指標)，企業方面則有 Kroger、Ulta Beauty 等零售商將公布財報。

投資人下周也將聽見 Fed 主席鮑爾、紐約聯準銀總裁威廉斯 (John Williams) 等官員的演說。道明證券策略師說，鮑爾和威廉斯最近都曾明白表示，勞動力市場吃緊、加上服務性通膨居高不下，都將讓 Fed 升息更長一段時間。

道明證券表示，雖然市場因為升息幅度縮小而歡欣，但 Fed 可能改為強調一件事：達到更高的終點利率，將是合宜且必要的。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主