亞馬遜已裁掉設備部門部分員工 目標共裁員1萬人

亞馬遜周三（16 日）表示，已在其設備部門裁掉部分員工。有知情人士稱，該公司仍計劃裁員約 1 萬人，其中包括零售部門和人力資源部門。

這是亞馬遜自路透等外媒日前報導其裁員計畫以來發出的第一份聲明，意味著這家以創造就業機會為著稱的公司將發生重大轉變，也替科技產業的裁員潮添上新的一筆。

外媒報導指出，亞馬遜這種轉變是突然的，該公司先前還大力招聘人才並提高薪資。然而亞馬遜目前正在應對的是，年底假日購物季的銷售額可能僅增長 2%，而兩年前的增幅為 38%。亞馬遜財務長上個月曾表示，面對通貨膨脹和更高的燃料成本，消費者的預算緊縮了。

另外，雲端運算部門是亞馬遜的獲利引擎，但在過去一年，經匯率因素調整後，該部門的營收成長也在一季接一季度的放緩。

亞馬遜資深副總裁林普（Dave Limp）在給員工的備忘錄中寫道，公司已決定整合設備部門團隊，該部門負責 Echo 智慧音箱和語音助理 Alexa 等設備，而且已在昨日（15 日）通知遭裁員的員工資遣消息。

林普說，未來公司將繼續面對不尋常和不確定的宏觀競技環境，有鑑於此，過去幾個月內一直努力近一步優顯考量對客戶和業務最重要的事項。

亞馬遜計劃透過更多部門裁員來達到 1 萬人的資遣目標，不過該計畫仍可能有變化，若以 1 萬人來看，相當於亞馬遜公司整體 30 萬名員工總數減少約 3%。

亞馬遜的設備和語音助手 Alexa 一直被內部是為裁員的兩大重點。儘管亞馬遜已賣出數億台支援 Alexa 的設備，但產品利潤都不高而且語音購物等其他潛在收入來源未見起色。

有知情人士說，亞馬遜的 Echo 和 Alexa 在 2018 年虧損約 50 億美元，以至於該公司在今年秋季推出薪設備時，相較前幾年來看變得較為保守。

截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 盤中股價下跌 0.79%，較早盤跌幅稍微收窄，每股暫報 98.12 美元。