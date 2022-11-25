〈焦點股〉測試介面廠淡季不淡 穎崴飆漲停攀5個月新高

受惠 HPC 與 AI 應用需求強勁，半導體測試介面廠營運淡季不淡，穎崴 (6515-TW) 今年營收挑戰 50 億元，拚賺近三個股本，今 (25) 日在買盤追捧下，股價直奔漲停板 427.5 元，創 5 個月新高，其他測試介面股同步走揚，精測 (6510-TW)、雍智科技 (6683-TW)、旺矽 (6223-TW) 也都表現不俗。

穎崴近來股價表現強勢，昨天站上年線後，今天再度吸引資金進駐，衝上漲停價 427.5 元，為今年 6 月中旬以來新高，累計近 5 個交易日已大漲逾 2 成。

穎崴前三季稅後純益 6.97 億元，年增 1.7 倍，每股純益達 20.43 元，一舉超越去年全年。穎崴受惠於高速運算 HPC、AI 及 5G 等應用快速成長，帶動高階測試需求，法人看好穎崴第四季營運將維持高檔，全年挑戰賺近三個股本。

精測今天也受到買盤青睞，一度勁揚超過 7%，衝上 482.5 元，創波段新高；雍智科技開低走高，盤中上漲逾 5%，最高來到 196 元；旺矽同步大漲半根停板，最高來到 115 元。

精測總經理黃水可日前表示，因大環境情況嚴峻，第四季、明年第一季營運會較辛苦，但看好隨著半導體庫存調節告段落，第二季營收、毛利率可望同步回溫；精測也宣布推出高低溫探針卡解決方案，跨入車用市場。