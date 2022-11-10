〈華碩法說〉Q4筆電出貨估季減15% 力拚庫存金額再減2成

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (10) 日召開法說會，展望第四季，華碩認為，在通膨、疫情、產業去化庫存影響終端需求下，筆電出貨將季減 15%，主板、顯卡等零組件產品則可望受惠新品推出，逆勢季增 5%，華碩也將持續嚴格管控庫存，估本季可望再減少 20% 存貨金額。

華碩第三季庫存金額 1745.06 億元，季減 316.87 億元 (約 15%)，共同執行長胡書賓說，第三季庫存調整執行進度符合預期，預期本季可望再減少 200-300 億元，年底可望達成先前設定下半年至少減少 500 億元的目標，目前華碩庫存中有 6 成為成品庫存。

胡書賓進一步指出，華碩在第三季與上下游供應鏈、通路夥伴嚴格執行庫存調整策略，如果依目前庫存狀況判斷，明年中庫存將能回到健康水準。

共同執行長許先越則補充，目前全球各大 PC 品牌料件庫存狀況，相比疫情前幾乎備增，因此去化庫存是當前業界面臨的共同問題，以電腦系統產品、板卡類產品區分，華碩板卡類產品庫存今年底前就將回到健康水位、系統產品則要到明年第二季。

從全球各地市場分析，胡書賓說，歐美受通膨等總體經濟影響，目前通路庫存水位最高，其次為亞太地區，中國則是主要市場中最低，主因是有 618 購物節、暑期促銷等，以及即將到來的雙 11 商機。

不過受全球經濟景氣下行影響，財務長吳長榮說，第四季市場需求將較第三季更加收斂，且多方市調、大型晶片公司皆預期第四季市場年減幅將超過 2 成，因此第四季將是產業繼今年第二季後第二個谷底，估華碩本季營收將呈現季減、年減，且在營收規模下滑、庫存調整下，獲利率也相對有挑戰。