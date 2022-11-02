全球筆電出貨將連兩年下滑 明年估僅剩1.76億台

全球消費市場需求低迷，市調機構集邦 (TrendForce) 今 (2) 日表示，第四季筆電出貨恐持續下滑，拖累全年筆電市場呈現頭重腳輕的態勢，出貨量將年減 23%，下滑至 1.89 億台，展望明年，由於整體庫存仍待去化，估明年全球筆電出貨將連兩年衰退，僅達 1.76 億台、年減 6.9%。

集邦預期，今年第四季全球筆電出貨量將下滑至 4290 萬台，季減 7.2%、年減 32.3%，低於疫情前同期水準，反映市場需求持續受庫存調節、俄烏戰爭、高通膨等負面因素衝擊，全年來看，上、下半年出貨比重將落在 53：47。

集邦表示，目前筆電市場結構性供需失衡問題未解，導致今年筆電出貨量呈現逐季減少走勢，依目前市況評估，認為終端整機去化將至少延續至明年上半年，後續可望由 Chromebook 最先回溫，估明年出貨量將較今年 1444 萬台小幅回升至 1620 萬台。

消費與商用型筆電市場方面，集邦認為，明年下半年消費型筆電出貨可望重返傳統旺季需求軌道，但全年來看仍難逃衰退，而商用型需求也面臨企業調節資本支出縮編、裁員等狀況，預估下修幅度將高於消費型筆電。

雖然疫情紅利逐漸淡化，但集邦指出，電競、創作者筆電需求仍相對穩健，已成為各大品牌廠以及英特爾 (INTC-US)、輝達 (NVDA-US) 等處理器廠爭相競逐的高毛利細分市場。