〈和碩法說〉Q4筆電出貨估續減近2成 看PC市場明年下半年回歸正軌

代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (10) 日召開法說，展望第四季，共同執行長鄧國彥坦言，資訊產品仍受整體市場需求疲弱影響，估筆電出貨將季減近 2 成，桌機主板出貨也衰退，由於市場在過去兩年巨幅成長，庫存消化需要一點時間，預期明年下半年市況才會逐步明朗、回歸正軌。

鄧國彥表示，筆電第四季持續反映市場需求疲弱，出貨量估季減 15-20%，年減幅也將達雙位數，桌機主板需求同樣疲弱，加上淡季提早來臨，估出貨也將季減 50-55%，年減雙位數，不過以營收角度來看，受惠產品組合調整改善，年減幅僅將小幅減少。

至於非資訊產品，鄧國彥說，第四季進入消費性電子傳統旺季，需求仍強勁，通訊產品除手機新品，也看好 EV(車用電子) 成長性，估今年非資訊產品都將優於去年。

展望明年，共同執行長鄭光志說，預期資訊產品動能仍將受地緣政治、通膨景氣影響，和碩將持續與客戶做機種、產品組合的調整，目前也看到一些新產品研發動能啟動，因此對資訊產品展望並沒有那麼悲觀。

鄭光志進一步補充，消費產品過去兩年受缺料影響程度大，但今年下半年缺料情形減緩，明年在新機種加入下，和碩力拚營運穩中求進步，通訊產品也會持續與客戶溝通，針對需求、產能利用率、生產地點等進行調整，以期穩定平衡淡旺季，至於和碩在 5G、EV 領域上的布局效益也可望逐步浮現。

和碩今日也公布 10 月營收，在通訊產品新品帶動下，單月營收連五個月站穩千億元，達 1317.87 億元，月增 2.27%、年減 4.5%，累計前 10 個月營收也達陣兆元，達 1 兆 921.36 億元、年增 15%，出貨方面，10 月筆電出貨約 45-55 萬台，月減近 4 成、年減近 5 成，桌機主板則出貨 30-35 萬台片，月減 2 成、年減幅也接近 5 成。