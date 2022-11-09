筆電需求低迷 華碩、宏碁10月營收月減超過3成

筆電品牌大廠華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 今(9) 日公告 10 月營收結果，均呈現雙減，華碩品牌營收降至 372 億元、月減 33.94%，宏碁 10 月營收也下滑至 180.5 億元、月減 33.5%，反映整體大環境經濟下行導致筆電市況、需求降溫。

華碩 10 月品牌營收達 372 億元，月減 33.94%、年減 10.74%，累計今年前 10 月品牌營收達 4133.07 億元、年增 3.29%，華碩預計明 (10) 日召開法說會，說明第三季營運結果、第四季營運展望。

宏碁 10 月營收達 180.5 億元，月減 33.5%、年減 35.6%，為今年單月次低，累計今年前 10 月營收達 2336.32 億元、年減 10.3%，宏碁強調，將持續專注降低庫存、增加淨現金，以因應產業各式挑戰。

宏碁表示，10 月 Vero 永續產品線營收較去年同期成長 3 成以上，表現強勁，而單月來自非 PC 及顯示器事業營收比重達約 25.5%，也較去年同期擴大，累計前 10 月營收占比則達 20.8%、營收金額則較去年成長 13.1%。

宏碁多元引擎也持續發酵，旗下智聯服務 (6751-TW) 單月營收衝上 1.49 億元，月增 17.8%、年增 59.7%，創下歷史新高，而除智聯服務外，包含展碁國際 (6776-TW)、宏碁資訊 (6811-TW) 等累計前 10 月營收也都改寫歷史同期新高，此外，安圖斯科技、宏碁智新今年前 10 月營收也分別年增 149.9%、45.8%。

另一方面，技嘉 (2376-TW)10 月營收達 82.15 億元，月減 6.3%、年減 24.8%，累計前 10 月營收達 875.78 億元，年減 14.4%；微星 (2377-TW)10 月營收則回升至 136.54 億元，月增 5.1%、年減 31.5%，累計前 10 月營收達 1532.75 億元、年減 7.9%。