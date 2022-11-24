盤中速報 - 穩懋(3105)急拉2.15%報166.5元，成交3,022張

穩懋(3105-TW)近5分K漲速2.15%，24日09:29報166.5元，成交3,022張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
穩懋(3105-TW)近5日股價上漲0.64%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌2.55%。櫃買指數上漲0.57%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+600 張
- 外資買賣超：+579 張
- 投信買賣超：+178 張
- 自營商買賣超：-157 張
- 融資增減：+35 張
- 融券增減：-225 張
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