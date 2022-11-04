穩懋、全新10月營收小幅回升 全訊月增、年增均逾1成

砷化鎵族群 10 月營收陸續出爐，穩懋 (3105-TW)、全新 (2455-TW) 均較上月小幅回溫，各達 12.09 億元、1.75 億元，但受整體產業景氣需求低迷，年減幅仍達逾 4 成，反觀主攻國防應用商機的整合元件廠全訊 (5222-TW) 營運相對持穩，10 月營收達 9410 萬元，月增、年增均達 1 成以上。

穩懋 10 月營收 12.09 億元，月增 1.23%、年減 48.9%，累計今年前 10 月營收 159.39 億元，年減 25.01%，整體營運仍維持在相對低檔，反映產業仍在庫存調整階段，穩懋也預期本季各應用別營運仍將衰退 1 成上下，估營收將較第三季再下滑 11-13%，但毛利率可望回升至 2 成上下。

穩懋認為，產業修正狀況將在明年首季步入尾聲，由於第一季也是傳統產業淡季，認為明年第二季隨新一波需求回升後，將可望逐季回復到過往正常需求循環。

全新 10 月營收也小幅回升至 1.75 億元，月增 10.7%、年減 42.1%，累計前 10 個月營收達 22.73 億元，年減 25.1%，至於宏捷科 (8086-TW)10 月營收則下滑至 1.23 億元，月減 34%、年減 72.7%，為 2019 年 4 月以來低點，累計前 10 個月營收 19.13 億元、年減 51.5%。

另一方面，全訊受惠高階國防標案產品出貨量增加，10 月營收達 9410 萬元，月增 14.31%、年增 13.06%，累計今年前 10 月營收達 8.08 億元，年增 5.83%，展望第四季，公司預期隨國防標案產品出貨旺季來臨，整體營運可望持續增溫。