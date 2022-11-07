桃園蓋北台首座再生水廠 2024年6月逐步供水高科技業

桃園蓋北台首座再生水廠 2024年6月逐步供水高科技業。(圖：桃市府提供)
桃園蓋北台首座再生水廠 2024年6月逐步供水高科技業。(圖：桃市府提供)

桃園北區水資源回收中心再生水 BTO 計畫今 (7) 日舉行開工動土典禮，桃市府指出，全期完成後每日可供應 11.2 萬噸再生水，預計 2024 年 6 月起逐步供水，目前已確認 6 個用水單位，包含中油、亞東石化、南亞 (1303-TW)、台灣美光、穩懋半導體 (3105-TW) 及華亞園區等高科技業將率先接管使用。

桃園市長鄭文燦說明，北區水資中心污水處理量最高每日可達 20 萬噸，未來利用水資中心處理後符合水質標準之放流水，透過 UF 與 RO 系統再次處理製成再生水，後經由輸水管線輸送至用水端作為工業製程用水，再加上企業內部的純化系統，經過三道處理的再生水水質，將可達純水標準。

此再生水處理廠基地面積約 2.5 公頃，第一期經費約 48 億元，由內政部營建署補助 88%。鄭文燦指出，未來桃園將有 3 座再生水廠，分別位於 A7 站水資中心、北區水資中心及南區水資中心，希望更多高科技、半導體產業加入再生水使用行列，共同落實循環經濟。

桃園水務局長劉振宇表示，此再生水計畫為北台灣首座且最大規模，去年 9 月依促參法公告上網，最終由日勝生與中鼎集團以「日勝生中鼎企業聯盟」獲選最優申請人。

桃園北區水資源回收中心再生水 BTO 計畫於今年 6 月 15 日辦理用地交付並起算興建期，規劃興建期 3 年、營運期 15 年，總特許年限計 18 年。預計於 2024 年 6 月供水 1 萬噸給桃園煉油廠、2025 年 6 月供應至觀音工業區及南亞塑膠錦興廠等用水端作為工業製程用水。

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