〈能源盤後〉美原油、汽油庫存下降 中東局勢緊張 原油登逾3周高點

原油期貨價格周三 (2 日) 收高，WTI 原油和 Brent 原油期貨價格收登 3 周以上最高點，係因美國官方數據顯示，上周原油和汽油庫存下降，以及近日報導稱伊朗可能準備攻擊沙烏地阿拉伯。

分析師表示，在美國聯準會 (Fed) 決定將基準利率上調 75 個基點後，油價守助漲勢，因未來升息可能放緩的預期提供了支撐力。

能源商品價格

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.63 美元或 1.8%，收每桶 90 美元。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.51 或 1.6%，收每桶 96.16 美元。

根據道瓊市場數據，Brent 和 WTI 原油期貨價格均創下 10 月 10 日以來最高收盤價。

12 月交割的汽油期貨價格上漲 4%，收每加侖 2.6972 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格上漲近 1.6%，收每加侖 3.6774 美元。

12 月交割的天然氣價格上漲 9.7%，收每百萬 Btu 6.268 美元。近日天然氣期貨價格相當波動，周一大漲 12% 後，周二又回跌 10.1%。

供應數據

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示，煉油活動增加、出口持續強勁以及石油產量下降，這些促使上周美國原油庫存減少 300 萬桶。

美國能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周 (10/28 止) 美國原油庫存下降 310 萬桶、汽油庫存下降 130 萬桶、蒸餾油庫存增加 40 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights. 調查，分析師平均預期上周美國原油供應量下降 160 萬桶、汽油供應量下降 190 萬桶，蒸餾油供應量下降 100 萬桶。

俄克拉荷馬州庫欣、紐約商品交易所交割中心的原油庫存上周增加 130 萬桶，達到 2820 萬桶。

戰略石油儲備 (SPR) 減少 190 萬桶，降至 3.998 億桶，美國國內石油總產量下降 10 萬桶，達 1190 萬桶。

DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示，「10 月下半月的整個交易中，WTI 原油距離 Brent 原油的價差不斷擴大，表明美國出口持續強勁，再加上國內煉油廠運作的季節性復甦，這應意味著未來幾周美國原油供應下降。」

然而，「有鑑於美國商業原油庫存遠比成品油庫存強勁，美國原油庫存下降的前景並不絕對令油價看漲，因為同時東海岸成品油進口復甦和最需要的產品庫存。」Vincent 說。

市場驅動力

在期貨交易收盤前約半小時，Fed 一如預期宣布升息，油價守住大部分漲幅，隨後新聞發布會上，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 坦言，「某個時點放慢升息步伐將是合宜之舉。」

CFRA Research 能源股票分析師 Stewart Glickman 表示：「這透露出一絲希望，即不斷升息的步伐很快就會放緩了，而這一絲希望有利於經濟、GDP，也會因此有利於石油需求。對石油有利，其他一切也一樣有利。」

Glickman 也提到變數，通膨數據仍有可能不佳，屆時 Fed 就會回到鷹派立場。

鮑爾在新聞發布會上也提及，利率最後可能升到「高於先前預期」的水準。

Tyche 資本顧問公司管理者 Tariq Zahir 表示，鮑爾的聲明對升息採取更強硬立場，這令所有資產類別的風險資產承壓，且鮑爾曾多次表述 Fed 有辦法升息「這會令股市和能源市場承壓，同時推升債市殖利率」Zahir 說。

Fed 積極升息恐導致全球經濟急劇放緩，從而減少對原油的需求，因市場有此擔憂，油價一直承壓。但周二因報導稱伊朗正計劃襲擊沙烏地阿拉伯，激勵油價上漲。

Sevens Report Research 聯合主編 Tyler Richey 表示：「伊朗和沙烏地阿拉伯的新聞，大部分昨天已經在價格上反映，但事態的最新消息確實會重申此利多正當性，也提醒交易者這項看漲的供應端威脅之存在。」