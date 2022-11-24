〈紐約匯市〉受美經濟數據、Fed會議紀錄打壓 DXY重貶1%

在公布一系列經濟數據及聯準會 (Fed) 會議紀要後，美元指數周三 (23 日) 重貶逾 1%，11 月會議記錄顯示多數 Fed 官員支持盡快放慢升息步伐。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 1.05%，至 106.10，收盤價逼近 8 月 7 日以來最低。

根據會議記錄，Fed 官員普遍同意停止超前部署式的升息做法，並轉向幅度較小的行動。即使承認通膨方面幾乎沒什麼進展，官員們也針對快速收緊政策對經濟成長和金融穩定造成的潛在風險進行討論。

Anson Funds 投資組合經理 Moez Kassam 表示：「Fed 升息速度是近代歷史上最快，現在他們希望有更多時間來判斷行動產生的影響。」

周三經濟數據顯示，美國 11 月標普全球製造業採購經理人指數 (PMI) 再度跌至 50 景氣分水嶺下方，為連續五個月萎縮，因利率上升導致需求放緩，新訂單指標也跌至 2 年半來最低水平。

另外，美國上周初領失業金人數達 24 萬人，高於市場預期，勞動力市場依然吃緊。

英鎊連續兩個交易日走強，勁揚 1.5% 至 1.2060 美元，為 8 月 17 日以來最高。稍早數據顯示英國 PMI 優於預期，但仍處於經濟衰退。

三菱日聯 (MUFG) 資深外匯分析師 Lee Hardman 說：「英鎊測試 1.2 美元已有好一段時間，在突破之後，市場為繼續走高開了綠燈。基本上，因美國經濟數據疲軟且 PMI 遜於歐元區，美元遭到普遍拋售。」

歐元同樣連兩日走高，上漲 0.9% 至 1.0398 美元；澳元兌美元漲 1.3% 至 0.6732 美元。

紐元兌美元升 1.6% 至 0.6245 美元，觸三個月高點。紐西蘭央行日前以前所未有的幅度升息，將基準利率調升 3 碼至 4.25%，是 G10 經濟體當中最高，但也警告明年恐陷入經濟衰退。

美元兌日元貶 1.2%，至 139.57 日元。

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