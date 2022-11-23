穩固公股經營權 國發基金、中華郵政出手加碼增持彰銀股份

纏鬥多年的彰銀 (2801-TW) 經營權之爭，在公股陣營出手承接下順利落幕。根據彰銀季報資料顯示，承接台新金 (2887-TW) 持股主要為國發基金與中華郵政，其中國發基金更斥資 50 億元接手彰銀股票。

財政部與台新金的彰銀經營權戰爭，今年 8 月在最高法院出面調節下宣告落幕，為穩固公股經營權，財政部找上公股銀與周邊單位承接台新金所出脫的彰銀股份，這也改寫彰銀前 10 大股東排名。

根據彰銀年報所揭示的前 10 大股東名單，截至今年 4 月 19 日，前兩大股東分別為台新金及財政部，分別持股 20.7%、12.19%，其次依序為：中華郵政 (6%)、第一銀行 (3.86%)、國發基金 (2.75%)、合興石化 (2.6%)、台灣菸酒 (1.77%)、合庫銀 (1.45%)、華銀 (1.45%)、新制勞退基金 (1.33%)。

而在公股陣營出手承接持股後，也讓彰銀大股東排名有所變化，儘管財政部與台新金仍位居前兩大股東，但台新金持股比已從 20.7% 降至 10.41%，而國發基金持股比則從 2.57% 增至 5.42%，中華郵政持股比也從 6% 增至 7.5%。

另外，兆豐銀 (總管理處財務處) 與台銀分別以 2.09%、1.81% 持股比重，擠掉台灣菸酒與新制勞退基金，分別位居第 9 大、第 10 大股東。