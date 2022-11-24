〈貴金屬盤後〉投資人消化多項經濟數據 金價攀高

黃金期貨在周三 (23 日) 的感恩節前夕攀高，投資人正在消化美國公布的一連串經濟數據，這些數據的內容顯示，美國經濟成長可能減速。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤上漲 5.70 美元或 0.3%，報每盎司 1745.60 美元。

美國周三公布多項經濟數據，結果好壞參半。10 月新屋銷售經季節調整折合年率增加 7.5% 至 63.2 萬戶，10 月耐久財訂單月增 1%，增幅優於 9 月的 0.3% 和市場預估的 0.4%。

不過 11 月密大消費者信心指數下滑至 56.8，反映消費者對高通膨和潛在衰退的擔憂。美國 11 月綜合採購經理人指數 (PMI) 則從上月的 48.2 下跌至 46.3，報告指出，需求疲軟可能讓美國步入經濟衰退，但同時通膨也在持續緩慢下降。

美債殖利率周三下滑，2 年期報 4.496%，10 年期報 3.736%，ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.8% 至 106.40。殖利率下滑可降低持有黃金的機會成本，美元走軟則能讓海外買家在買進美元計價黃金時的成本降低。

美國聯準會 (Fed) 同日公布 11 月會議紀錄，內容顯示官員認為「很快」就會放緩升息，以評估在充分就業和物價穩定方面取得多少進展。Fed 經濟學家並預測，美國經濟明年有將近 50% 的機率陷入衰退。

Heraeus 貴金屬資深交易員 Tai Wong 說：「Fed 會議紀錄沒有任何鷹派意外，讓黃金出現一波壓抑後的反彈，也強化 12 月升息幅度可能縮減為 2 碼 (50 個基點) 的可能性。」

黃金這幾周以來持續反彈，OANDA 資深市場分析師 Craig Erlam 表示，黃金似乎在過去一個禮拜中建立一個價格區間，上方壓力降到約 1780 美元，也就是今年上半年的主要支撐價位，下方支撐約為 1730 美元，為 9 月到 10 月的阻力價位。

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