力抗通膨 紐西蘭央行升息3碼 預估利率高峰會更高

紐西蘭央行 (RBNZ) 周三 (23 日) 升息 3 碼，使基準利率來到近 14 年高點。即使預測明年恐步入經濟衰退，央行仍加大抗通膨力道，預估利率高峰將在明年中左右達到 5.5%，比原先預期還要更高。

央行貨幣政策委員會決議將官方現金利率 (OCR) 自 3.5% 調升至 4.25%，符合市場普遍預期，升息幅度是央行 1999 年推出 OCR 以來最大，利率水準也是 2008 年來最高。

央行聲明指出：「委員會同意必須讓 OCR 達到更高水平，且升息速度必須更快，才能確保通膨在中期內回到目標範圍。」記錄顯示，本次會議有將升息 4 碼納入考量。

公布利率決議後，紐元兌美元上下震盪，截稿前升 0.3% 至 0.6167 美元。

央行預測，紐西蘭經濟將從明年第 2 季開始連續四季萎縮，且今年通膨率料從目前的 7.2% 上升至 7.5%，並在明年底降至 5%，一直到 2025 年底才會回到 1% 至 3% 的目標區間中點。

最新預測也顯示，OCR 會在明年 5 月達到 5.5% 的頂點，2024 年底開始逐步下滑。

央行表示，為了實現通膨目標，必須先讓實質和預期通膨大幅下滑。委員們強調，實質通膨保持在目標區間上方的時間越長，通膨預期越有可能根深蒂固。