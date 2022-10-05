紐西蘭央行連五度升息2碼 會中曾討論是否升3碼

紐西蘭央行 (RBNZ) 周三 (5 日) 宣布升息 2 碼，並暗示還會繼續升息，值得注意的是，本次會議一度針對 3 碼的升息幅度進行討論。

紐西蘭央行貨幣政策委員會將官方現金利率 (OCR) 自 3% 調升至 3.5%，一如多數經濟學家預期，這是央行連續第五次升息 2 碼，也是過去 12 個月以來的第八度升息。

紐西蘭央行聲明指出，委員會一致認為繼續收緊貨幣條件是合理的，因核心消費者物價通膨依然過高且人力資源仍短缺。

公布決議後，亞洲交易盤中，紐元兌美元短線漲幅一度突破 1%，截稿前收斂至約 0.4%，報 0.5749 美元。

紐西蘭今年第 2 季通膨年增率高達 7.3%，改寫 32 年新高，炙熱的通膨是紐西蘭央行啟動 20 多年來最激進緊縮周期的原因，今日的鷹派聲明也和澳洲央行 (RBA) 昨日偏鴿的態度形成鮮明對比，後者意外僅升息 1 碼，不及市場普遍預期的 2 碼。

紐西蘭央行表示，若紐元持續走低，恐在預測期內產生通膨上行風險，並透露本次會議甚至出現升息 3 碼的討論，但最終還是決定升息 2 碼。

由於周三的利率決議是中期審查，並非季度貨幣政策聲明，因此沒有發布新的利率預測。

市場預期，紐西蘭央行在 11 月會議上再度升息 2 碼的機率超過 60%，同時預估，官方現金利率將在明年 5 月達到 4.5% 的高峰。

奧克蘭儲蓄銀行 (ASB Bank) 首席經濟學家 Nick Tuffley 說：「這次聲明指出一項關鍵訊息，即央行 11 月可能再升息 2 碼，並保持堅定立場。」該行預期利率將在明年初達到 4.25% 的高峰。