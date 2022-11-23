歐盟執委會擬將天然氣價格上限設在每兆瓦時275歐元

歐盟執委會周二（22 日）提議對荷蘭天然氣交易中心（TTF）的天然氣交易實施每兆瓦時（MWh）275 歐元（約 282 美元）的價格上限，而歐盟 27 個成員國的能源部長將於周四（24 日）對此進行辯論，倘若價格上限順利批准，將從明年 1 月 1 日起生效一年。

歐盟負責能源事務的執委席姆森（Kadri Simson）表示，提出天然氣價格上限的目的是要保護民眾免受能源價格飆升影響。她補充說，只有當天然氣合約價格超過上限水準，同時該上限和全球液化天然氣（LNG）價格之間的差額連續 10 個交易日超過 55 歐元時，規定才會生效。

如何應對俄烏戰爭導致的天然氣價格飆升辯論已在歐盟持續數月，反對設置價格上限的人士擔心可能會導致消費增加，提升採購難度，並引發與現有合約相關的法律風險。

席姆森強調，價格上限機制經過精心設計，在確保能有效保護民眾同時，又不會危及供應安全、歐盟能源市場的運轉和金融穩定。

她認為，將天然氣市場人為設定在一個較低水準的價格並非監管干預，相反的這是一種用必要手段，必要時用於防止與全球價格趨勢不一致時過高的天然氣價格。

然而，有匿名的歐盟外交官表示，提議的上限範圍可能會讓多數歐盟國家失望，同時也無法緩解以德國為首的成員國擔憂，這些國家反對干預天然氣價格。

一位支持設定價格上限的外交官表示，他們原本預估最低價格上限範圍落在每兆瓦時 150-180 歐元左右的下緣，並在一年內多次啟動上限，要不然價格上限提議僅是紙上談兵而且永遠也不會實現。