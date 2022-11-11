谷歌立場放軟 開放Spotify、Bumble可在app內直接向用戶收費

谷歌周四 (10 日) 宣布，「Google Play」app 商店將允許 Spotify (SPOT-US) 和 Bumble (BMBL-US) 在其 Android app 內直接發送帳單給美國用戶，向用戶收取訂閱費用。

通常透過 Google Play 和蘋果 (AAPL-US) App Store 下載的 app，其 app 內的銷售 (in-app) 也會被谷歌和蘋果分潤數位銷售額 15% 到 30%。

開放商家直接在 app 內向用戶的信用卡收費，可讓 Spotify 這類服務降低費用。谷歌表示，直接向用戶收費的 app 仍須向谷歌支付 app 銷售額一定比例的費用。Spotify 將繼續透過 Google Play 計費方式接受訂閱付款。

一份文件顯示：「若消費選擇使用替代的帳單系統，app 開發商支付的服務費將減少 4%。」

開放第三方收費是大型行動 app 商店的重大讓步，並讓 Google Play 的政策與 Apple 的 App Store 政策存在顯著差異，也表明 Spotify 和谷歌在 app 爭議上已結盟，剩下蘋果仍與 Spotify 等 app 開發商爭執其規則。

然而，谷歌此變動程度尚不達一些 app 開發商的期待。開發商希望可以直接向顧客收費，完全不必與行動 app 商店分潤。

谷歌 Android 作業系統允許側載，所以 app 不一定要在 Google Play 上架，用戶也能將 app 下載到設備內。然而，蘋果作業系統不開放側載。

Spotify 曾極力抨擊 app 商店的收費和規定，稱該作法反競爭，但大多數的批評都是直接劍指蘋果。

蘋果仍不開放大多數國家 / 地區的開發商直接向用戶收取費用，且與當地監管機構槓上，案件甚至進入法院。其中，礙於韓國法規，蘋果在南韓有類似谷歌的作法，開放 app 開發商直接向用戶收取費用。蘋果稱其 App Store 的政策對用戶安全和隱私非常重要。

Spotify 在部落格上發文大讚谷歌的決定，並說本周起已開始在全球多國直接向用戶收取高階訂閱費用。「谷哥已邁出大膽的一步來協助創造公平競爭環境，但這僅是開端。」

谷歌今年 3 月宣布試行「用戶自選計費系統」的政策變更，周四擴大測試地點至美國、巴西和南非，加上先前試行地區包括澳洲、印度和歐洲。谷歌表示，非遊戲類 app 可適用該新政策，且 app 的用戶介面必須指導用戶該替代計費系統的使用方法。

美國周四公布通膨放緩的數據後，激勵美股普遍上漲，谷歌大漲 7.75%、Spotify 上升 9.86%， Bumble 股價狂飆超過 10%。