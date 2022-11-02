谷歌要求app開發商限用自家計費系統 遭印度反壟斷機關開罰1.1億美元

根據印度反壟斷機構的裁決，Alphabet (GOOGL-US) 旗下的谷歌將暫停執行一項政策，該政策要求印度的 app 開發人員使用其專有的計費系統，以銷售 app。

谷歌原本限制印度開發商需在 10 月 31 日前，將其 app 與 Google Play 計費系統整合，該系統會自每筆銷售中收取 15%-30% 的佣金，但先前谷歌已將該截止日期延長。

印度競爭委員會 (CCI) 上周下令谷歌不得限制 app 開發者，使其無法使用第三方計費或支付處理服務，並對谷歌的作法處以 1.13 億美元罰款。

谷歌周二 (1 日) 在網站上向投資者發布更新，稱公司要求使用谷歌計費系統的規定仍適用印度以外的開發者，但也補充，公司目前正審視印度當地的法律選擇。

《路透》上周報導，谷歌計劃發動訴訟阻止 CCI 單方裁決，該裁決要求谷歌變更對 Android 操作系統的處理方式。

谷歌和蘋果 (AAPL-US) 靠行動 app 商店收取佣金，但卻遭全球用戶批評其收費過高，開發者每年需掏出數十億美元的代價。雖然谷歌和蘋果已在許多況下調降費用，並稱收取佣金是因為他們需要資金以打造安全可靠的行動生態系統。

擁有多種 app 的 BharatMatrimony Group 總裁 Murugavel Janakiraman 對該裁決表示欣慰。「今天的裁決有利於我們保障營收。我們希望谷歌永久實施這點，因為該要求不利於印度數位新創公司，這對我們來說就是數位稅。」

印度 6 億部智慧手機中，近 97% 運作的是谷歌 Android 作業系統。過去曾有新創公司聯合表示谷歌的支付政策損害其業務。

谷歌在部分國家內已開始使用替代支付系統，收取較低的佣金，包括在印度也開始試行。