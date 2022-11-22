〈財報〉迪克體育用品調高財測 但對經濟環境保持謹慎

迪克體育用品 (Dick"s Sporting Goods Inc.)(DKS-US) 連續第二季提高財測，但毛利率低於分析師預期。

目前預計今年可比店面銷售額將下降 1.5% 至 3%，高於之前預測的下降 6%。不計項目的獲利在 11.5 美元至 12.1 美元之間，而之前的預測值為 10 美元。

財測修正高於華爾街的預期，但仍低於該公司 8 個月前的展望。鑑於 Foot Locker Inc. (FL-US) 上周降低財測和強勁的財報，分析師在迪克財報公布前相對樂觀。

該公司股價在周二盤易先跌後升。今年來的表現優於其他體育用品零售商。

今年稍早，迪克大幅調降銷售額和獲利預期，並將其歸因於對美國消費者健康的高度謹慎，即使當時尚未出現放緩。該公司上季也提高獲利和銷售額的財測。

迪克表示，考量經濟環境因素，其最新財測仍包括「適當程度的謹慎」。因食品和住房等必需品價格上漲蠶食了購物者預算，可自由支配的支出受到打擊。

迪克第 3 季可比店面銷售額成長 6.5%，與分析師預計的下降 3.1% 完全相反。

同時，毛利率為 34.2%，低於平均預期的 34.9%。隨著整個零售業都在努力應對更高的庫存水平，促銷活動增加一直是分析師關注的問題。

在假日購物季來臨之前，迪克上季庫存增加 35% 至約 34 億美元；該公司認為這個水平還算是健康。