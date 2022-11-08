法國雷諾汽車與谷歌合作開發軟體原生車輛

法國汽車製造商雷諾正與谷歌 (GOOGL-US) 合作開發汽車，就像科技公司開發軟體一樣。

該協議擴展兩家公司之前的合作，雷諾將致力於使用谷歌雲端部門的技術製造所謂的「軟體原生」汽車。

兩家公司計劃利用人工智慧打造一款新車的「數位分身」，也就是在虛擬環境中複製真實物體，以便在實際生產之前對其進行測試和監控。

兩家公司表示，這筆交易將幫助雷諾開發新的車載和非車載應用程式。雷諾將使用數據分析來檢測和解決車輛功能方面的任何故障，並客製化用戶體驗以配合電動車充電站等常用目的地。

雷諾集團 CEO 梅奧 (Luca de Meo) 在周二 (8 日) 發表聲明表示：「由於客戶期望的功能和服務的複雜性，汽車電子架構的複雜性呈指數級增加。」「與谷歌合作開發的 SDV 方法配備了共享 IT 平台、持續的無線更新和簡化的汽車數據取得，將改變我們的車輛，以幫助滿足未來客戶的需求。」

雷諾於 2018 年首次與谷歌合作，將這家科技巨頭的安卓操作系統整合到車載媒體顯示器中。該公司表示，它計劃最終將其整個營運模式轉移到雲端。

谷歌 CEO 皮查 (Sundar Pichai) 周二在評論合作夥伴關係時表示，它將「透過整合我們在雲端、人工智慧和 Android 方面的專業知識，提供安全、高度個性化的體驗，滿足客戶不斷變化的期望，從而幫助加速雷諾集團的數位化轉型。」