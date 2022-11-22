美股盤前：推特日活躍數創新高、英特爾代工業務負責人將離職！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 12 分)：

■道瓊指數：下跌 24 點，跌幅 -0.07% 至 33711。

■那斯達克 100 指數：下跌 19.25，跌幅 -0.17% 至 11568.75。

■標普 500 指數：下跌 3.5，跌幅 -0.09% 至 3954.50。

【今日總經數據】歐元區 11 月消費者信心指數，前期 - 27.6，市場共識 - 26。

二、美股盤前關注重點

1. 推特 (TSLA.US) 日活耀數增加 160 萬：馬斯克表示過去一周推特的日活耀數增加 160 萬，再創新高。另外對於近期傳言特斯拉電動車將降價消息，日前特斯拉表示沒有此事。

2. 英特爾 (INTC.US) 代工業務負責人將離職：英特爾表示其代工業務負責人塔克爾預計將於 2023 年第一季度後離開英特爾，塔克爾預計待到英特爾完成收購以色列代工廠 Tower Semiconductor 為止。

3. 百思買 (BBY.US)、美元樹 (DLTR.US) Q3 季報：年底零售業的購物旺季來臨，零售類股皆備受市場關注，先前公布季報的零售巨頭沃爾瑪季報表現亮眼，而目標百貨則因下調年底購物旺季的獲利預期因此股價大跌。

今晚百思買以及美元樹皆將於今晚盤前發布季報。目前市場預期百思買此次公布的第三季度收入為 10.3B (YOY-13.5%)，EPS 預估為 1.02 美元 (YOY -51%)。而在宏觀經濟壓力增加的情況下，折扣店的收益會比平常時候好。目前市場預期美元樹第三季度季度收入為 6.84B，EPS 預估為 1.18 美元。(延伸推薦閱讀：【美股入門必看】世界最大 SPY ETF 強在哪？超完整分析美國前 500 大 ETF 介紹)

4. 惠普 (HPQ.US) Q4 季報：惠普將於今晚盤後發布 Q4 季報，先前 Q3 季報，由於 PC 銷售持續疲軟，導致獲利不如預期。再加上惠普下調未來預期，導致股價下跌，然而目前此狀況仍未改善。市場認為目前 PC 需求依舊疲軟，因而壓低平均售價，再加上宏觀經濟不穩定打擊企業對硬體設備的預算。近期瑞士信貸以下條惠普的評級。目前市場預期本次季度收入為 14.68B (YOY -12.1%)，EPS 預估為 0.84 美元 (YOY-10.6%)。

三、美股投資該怎麼開始

1. 近期美股產業趨勢：全球機器人市場將有 12.3% 的年成長率

市場因開始期待物價上漲力道或將見頂，將可促使聯準會 (Fed) 逐步收斂激進的貨幣緊縮政策，使這波看似沒有升息終點的緊縮循環露出曙光，股市、債市與貴金屬都受此激勵而從低檔狂歡反彈。經歷了這段期間的修正後，估值已頗具吸引力，在升息步調趨緩之際，是從中布局深具題材的績優標的的好時機，而其中又以在工業 4.0 的應用—人工智慧 (AI) 最具發展潛力之一。(延伸推薦閱讀：AI 的應用：當人工智慧與工業 4.0 發生碰撞時)

2. 美股定期定額從 ETF 開始好上手：

SPY 是世界規模最大的 ETF，追蹤美國前 500 大企業，除 SPY，世界規模 2、3 名的 IVV 與 VOO 也追蹤同樣的指數，投資人可以從這類投資全美大型企業的 ETF 開始認識。

投資這類 ETF 等於一次買下美國超大型企業，以歷史數據來看，5 年長期投資下來，代表美國前 500 大企業的 SPY 累積報酬大於 0050(台灣前 50 大企業)，持股比重最高產業為資訊科技，比重第二高為醫療保健，從佔比來看，產業分布也較台灣 50 指數多元，是台灣存股族可以同步多元配置的選擇之一。

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