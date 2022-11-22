美股重點新聞摘要2022年11月22日

今日操盤前瞻

美股財報 (盤後)：戴爾 (DELL)、Zoom Video Communications(ZM)

歐元區 11 月消費者信心指數

PC 產業逆風下 戴爾 Q3 營收獲利跑贏市場預期 但本季財測保守

戴爾科技 (Dell) 周一 (21 日) 盤後公布優於市場預期的財報，營收雖然下降，但 EPS 成長，顯示即使個人電腦 (PC) 買氣陡降，但伺服器和網路設備仍保持成長，減輕衝擊，盤後一度飛漲 7%，但因戴爾高層本季財測保守，股價轉跌。閱讀全文...

Fed 鷹鴿交錯 斟酌下月升息幅度

聯準會多位官員週一 (21 日) 相繼表態，鴿派支持下月放緩升息幅度至 2 碼，以便有時間讓經濟消化 40 年來最快的貨幣政策緊縮政策，鷹派則明言，不排除下月再度升息 3 碼，確保抑制通膨任務圓滿成功。閱讀全文...

傳 OPEC 考慮 12 月增產多達 50 萬桶 / 日 沙國能源部長否認相關討論

根據華爾街日報（WSJ）周一（21 日）援引一位石油輸出國組織（OPEC）代表的消息報導，沙烏地阿拉伯和其他 OPEC 成員國正討論在下個月的增產計畫，考慮將每日原油產量最多增至 50 萬桶。不過沙國能源部長阿卜杜拉齊茲（Abdulaziz bin Salman）隨後否認此消息。閱讀全文...

美最大鐵路工會投票反對資方協議 全美罷工箭在弦上

美國最大的鐵路工會之一 SMART-TD 投票否決了與鐵路管理層達成的臨時協議，增加了 12 月舉行罷工的可能性。代表工程師的另一個最大工會 BLET 投票批准了勞工協議，但表示將尊重抗爭呼聲。閱讀全文...